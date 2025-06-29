Неділя, 29 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Загинув льотчик F-16 Максим Устименко під час відбиття атаки рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Загинув льотчик F-16 Максим Устименко під час відбиття атаки рф

У ніч на 29 червня Україна зазнала масованої ракетно-дронової атаки з боку росії. У ході відбиття повітряного нападу трагічно загинув льотчик 1 класу, підполковник Максим Устименко, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

📢 «На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1 класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження», – йдеться в офіційному повідомленні.

☝️ За інформацією військових, Устименко застосував увесь арсенал бортового озброєння та знищив сім ворожих повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої з них – його літак зазнав критичних пошкоджень.

✈️ Попри втрату висоти, льотчик зробив усе можливе, щоби відвести бойову машину від житлового сектору. Катапультуватися він не встиг.

🔺 За даними Повітряних сил, під час чергової нічної атаки росія застосувала понад 500 повітряних цілей, включно з ударними дронами й ракетами. Літаки F-16 знищили десятки «Shahed».

☝️ Нагадаємо, нічна повітряна тривога була оголошена по всій Україні. Вибухи лунали в низці регіонів, серед яких Черкаська, Львівська, Івано-Франківська, Київська та Дніпропетровська області. У Черкасах повідомили про трьох постраждалих.

  • У ніч на 29 червня російські війська здійснили ракетно-дронову атаку на Івано-Франківську область, внаслідок чого постраждала жінка і було пошкоджено приватні будівлі.
  • У ніч проти 29 червня війська рф здійснили комбіновану атаку на Львівщину, застосувавши бойові безпілотники типу «Shahed» та крилаті ракети.
  • У ніч проти 29 червня російські війська здійснили чергову комбіновану ракетно-дронову атаку на територію України. Одним із цілей стала Черкаська область.
- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

План «ковьор»: росіяни повідомляють про вибухи в підмосков’ї

ВІЙНА

Обшуки у справі Гусакова: перевіряють банківські картки та криптовалюту

КРИМІНАЛ

Іран висував умови припинення бойових дій

ПОДІЇ

Росіяни атакували Нікопольський район FPV-дронами

ВІЙНА

Іран визнав серйозні наслідки ударів США по ядерних об’єктах

ПОЛІТИКА

Нічна атака рф на Україну: загальна кількість постраждалих зросла до 38 – Клименко

ПОДІЇ

“Політика героїв”: на підтримку ветеранів держава цьогоріч виділить щонайменше 10,5 млрд грн

ВЛАДА

Удари по Запоріжжю: є постраждалі та пошкоджені будинки

ВІЙНА

Комбат ЗСУ під слідством через нарахування фіктивних «бойових»

КРИМІНАЛ

ЄС розділений у питанні обмеження цін на російську нафту

ПОЛІТИКА
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"