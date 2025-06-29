Загинув льотчик F-16 Максим Устименко під час відбиття атаки рф

У ніч на 29 червня Україна зазнала масованої ракетно-дронової атаки з боку росії. У ході відбиття повітряного нападу трагічно загинув льотчик 1 класу, підполковник Максим Устименко, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

📢 «На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1 класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження», – йдеться в офіційному повідомленні.

☝️ За інформацією військових, Устименко застосував увесь арсенал бортового озброєння та знищив сім ворожих повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої з них – його літак зазнав критичних пошкоджень.

✈️ Попри втрату висоти, льотчик зробив усе можливе, щоби відвести бойову машину від житлового сектору. Катапультуватися він не встиг.

🔺 За даними Повітряних сил, під час чергової нічної атаки росія застосувала понад 500 повітряних цілей, включно з ударними дронами й ракетами. Літаки F-16 знищили десятки «Shahed».

☝️ Нагадаємо, нічна повітряна тривога була оголошена по всій Україні. Вибухи лунали в низці регіонів, серед яких Черкаська, Львівська, Івано-Франківська, Київська та Дніпропетровська області. У Черкасах повідомили про трьох постраждалих.