Неділя, 29 Червня, 2025
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Черкаська область під ударом: пошкоджено будинки, є поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Черкаська область під ударом: пошкоджено будинки, є поранені

У ніч проти 29 червня російські війська здійснили чергову комбіновану ракетно-дронову атаку на територію України. Одним із цілей стала Черкаська область. Про наслідки нічної атаки на Черкащину повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець у своєму Telegram-каналі.

📢 «Через ворожі атаки маємо наслідки для цивільної інфраструктури. За попередніми даними, троє постраждалих», – поінформував посадовець.

За словами Табурця, на місцях влучань працюють екстрені служби, зокрема рятувальники, медики та слідчо-оперативні групи. Усі дії координуються в межах розгорнутого оперативного штабу.

🔻 Найбільше постраждало місто Сміла, де триває ліквідація наслідків удару. Зазначається, що внаслідок атаки поранення дістали шість людей, серед яких одна дитина. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

За попередньою інформацією, пошкоджено щонайменше три дев’ятиповерхові житлові будинки. Також суттєво зруйновано навчальний корпус місцевого коледжу, що входить до структури Національного університету харчових технологій.

Експерти наразі проводять обстеження місця події для встановлення остаточних масштабів руйнувань.

☝️ Раніше повідомлялося про нічну атаку на Запоріжжя, здійснену в рамках того самого масованого обстрілу України з боку росії. Тоді також зафіксовано серйозні пошкодження інфраструктури.

👉 Також нагадаємо, що російські окупаційні війська вранці 28 червня скоїли черговий воєнний злочин, атакувавши безпілотником автобус, який належить гуманітарній місії Проліска. Цей транспорт їхав евакуювати родини з дітьми з Синельниківського району Дніпропетровської області. Боєприпас осколково-фугасної дії був скинутий із дрона буквально за пів метра від транспортного засобу.

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