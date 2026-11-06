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Трамп після зустрічі з дмитрієвим заявив про «велику угоду», яка може охопити всю Європу

Президент США Дональд Трамп анонсував можливі домовленості щодо завершення російської війни проти України. За його словами, майбутня угода може стосуватися й інших європейських країн, однак її умов він не назвав.

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп після зустрічі з дмитрієвим заявив про «велику угоду», яка може охопити всю Європу
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 47-й президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп заявив про підготовку масштабної угоди після зустрічі з представником кремля кирилом дмитрієвим. Про це американський президент розповів журналістам у Білому домі 5 листопада, повідомляє Reuters.

Очільник Білого дому висловив упевненість, що домовленості буде досягнуто. Він кілька разів наголосив, що їхній зміст виходитиме за межі питання України, та припустив, що вони можуть охопити всю Європу.

📢 «Це буде велика, прекрасна угода, і всі будуть у захваті», – заявив Трамп.

Водночас конкретних положень, строків укладення чи переліку учасників можливої угоди президент США не оприлюднив. Він також відмовився розкривати подробиці своєї розмови з дмитрієвим.

Що Трамп відповів на запитання про загибель українців

Під час спілкування з пресою журналісти нагадали американському президенту про російські атаки, які вбивають цивільних українців у житлових будинках, автобусах і школах. Вони запитали, чи порушував він це питання під час переговорів.

Трамп відповів, що говорить про загибель мирних жителів із володимиром путіним. Водночас він перевів розмову на російську сторону, заявивши, що там також гинуть цивільні. Таку відповідь зафіксовано у звіті журналістського пулу Білого дому.

Представник рф дмитрієв перебував у Вашингтоні на заході за участю Меланії Трамп, присвяченому гуманітарній операції в Олешках. Перша леді США зібрала в Білому домі представників України та росії, які брали участь у підготовці й проведенні місії. Це підтвердила адміністрація президента США.

Сам Трамп повідомив, що зустрівся з російським посланцем, проте з українськими представниками, які того дня також відвідали Білий дім, переговорів не проводив.

Наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та росією запланований на 10–11 листопада в Абу-Дабі. За повідомленням Reuters, американська делегація має виступити посередником у цих консультаціях.

👉 Також нагадаємо, що Гарантії безпеки для України стали головною темою зустрічей із міжнародними партнерами у Брюсселі 5 листопада.

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