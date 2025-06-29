Атака на Івано-Франківщину: уламки влучили в церкву

У ніч на 29 червня російські війська здійснили ракетно-дронову атаку на Івано-Франківську область, внаслідок чого постраждала жінка і було пошкоджено приватні будівлі. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації (ОДА/ОВА) Світлана Онищук у Telegram.

За її словами, уламки ворожих цілей, збитих силами ППО, впали на території приватних господарств у Рогатинській та Більшівцівській громадах Івано-Франківського району.

У селі Васючин уламки пошкодили вікна церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ, а також частково зруйнували дерев’яну дзвіницю.

🚑 У селі Нараївка постраждала жінка, яку госпіталізували до медичного закладу. Також було пошкоджено житловий будинок. Загиблих, на щастя, немає.

📢 «Унаслідок масованого обстрілу уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району», – йдеться в офіційному повідомленні.

⚠️ Станом на ранок на місцях ураження працюють відповідні служби: триває обстеження пошкоджень і документування наслідків удару.

📌 Нагадаємо, цієї ж ночі російські сили завдали ударів по Черкаській та Львівській областях. На Черкащині поранено щонайменше троє людей.

На Львівщині атака була спрямована по критичній інфраструктурі, але, за попередніми даними, жертв не зафіксовано. Підрозділи Повітряного командування «Захід» цієї ночі успішно знищили 15 крилатих ракет Х-101 повітряного й морського базування, а також 24 ударних безпілотники «Shahed». Зона відповідальності ПвК «Захід» охоплює не лише Львівщину, а й Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку та Чернівецьку області.