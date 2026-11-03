У США почалися вибори до Конгресу: коли чекати перших результатів

У Сполучених Штатах розпочався основний день голосування на виборах до Конгресу, повідомляє CBS News. Через різницю часових поясів дільниці відкриваються та завершують роботу поступово.

На цих виборах розподілять 435 місць у Палаті представників та 35 зі 100 місць у Сенаті. Результати визначать, яка партія контролюватиме кожну з палат протягом наступних двох років. Крім того, губернаторські вибори відбуваються у 36 штатах і трьох американських територіях. Загалом це 39 кампаній, зазначає Національна асоціація губернаторів.

Найраніше голосування могло розпочатися у Вермонті – о 12:00 за Києвом. Конкретний час там визначають громади, тому не всі дільниці відкрилися одночасно.

Від 13:00 голосують у Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Вірджинії, а також почали відкриватися дільниці в Коннектикуті, Індіані, Кентуккі, Мені й Нью-Гемпширі.

О 13:30 голосування стартувало в Північній Кароліні, Огайо та Західній Вірджинії.

О 14:00 відкрилися дільниці у Вашингтоні – федеральному окрузі Колумбія. На цей час припадає початок голосування також у Делавері, Джорджії, Іллінойсі, Меріленді, Міссурі, Пенсильванії, Род-Айленді, Південній Кароліні та більшій частині Флориди й Мічигану. У Массачусетсі окремі дільниці можуть відкриватися раніше.

Від 15:00 голосування розпочинається, зокрема, в Аризоні, Міннесоті та більшій частині Техасу. Від 16:00 – у Колорадо, Монтані й Небрасці. На Гаваях центри очного голосування відкриваються о 19:00 за Києвом.

Графік залежить не лише від штату, а й від часового поясу та місцевих правил. Це враховує довідник Національної конференції законодавчих органів штатів.

Коли завершиться голосування та з’являться результати

Першими о 01:00 у ніч на 4 листопада за київським часом закриються дільниці у східних частинах Індіани та Кентуккі.

О 02:00 голосування завершиться у Вермонті, Вірджинії, Південній Кароліні та переважній частині Джорджії, а також у низці інших регіонів.

О 02:30 закриються дільниці в Північній Кароліні, Огайо та Західній Вірджинії.

О 03:00 завершиться голосування у федеральному окрузі Колумбія, Пенсильванії, Іллінойсі, Нью-Джерсі, Массачусетсі та низці інших штатів.

О 06:00 — у Каліфорнії, Орегоні, штаті Вашингтон і останніх районах Айдахо, де дільниці ще працюватимуть.

На Гаваях та більшій частині Аляски голосування закінчиться о 07:00. Останні дільниці на Алеутських островах Аляски закриються о 08:00 за Києвом, згідно з графіком 270toWin.

Після закриття дільниць виборчі органи почнуть публікувати результати підрахунку. Однак визначення переможців у близьких перегонах може тривати кілька днів. Поштові бюлетені, перевірки та можливі перерахунки здатні відтермінувати остаточні підсумки й на довший час. Прогнози медіа щодо переможців слід відрізняти від офіційного затвердження результатів.

Чимало виборців уже проголосували. За даними Виборчої лабораторії Університету Флориди, які наводить ABC7, станом на понеділок було подано понад 57 мільйонів дострокових голосів.

Дострокове очне голосування доступне всім виборцям у 47 штатах та окрузі Колумбія. Алабама, Міссісіпі й Нью-Гемпшир такого загального механізму не мають, хоча окремі категорії виборців можуть голосувати заочно. У восьми штатах та окрузі Колумбія активним зареєстрованим виборцям автоматично надсилають бюлетені поштою, пояснює NCSL.

Раніше Дональд Трамп заявив, що за потреби розгляне можливість превентивного помилування Ілона Маска та помічників Білого дому. Заява прозвучала на тлі можливих розслідувань у разі переходу Палати представників під контроль демократів, повідомляє USA Today.

👉 Також нагадаємо, що США планують звернутися до союзників по НАТО з проханням про збільшення фінансування ключової програми поставок зброї Україні.