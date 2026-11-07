Сили оборони уразили дві пускові установки «Іскандер» на Брянщині

Протягом 6 листопада та в ніч на 7 листопада підрозділи Сил оборони України уразили військові об’єкти на території росії та тимчасово окупованих територіях України. Про результати ударів повідомив Генеральний штаб ЗСУ в суботу, 7 листопада.

У Брянській області під удар потрапили дві пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер». Ступінь їхнього пошкодження ще встановлюють. У Генштабі наголосили, що виведення таких установок із ладу зменшує можливості російської армії завдавати балістичних ударів по українських містах.

У цьому ж регіоні українські підрозділи уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», який забезпечував протиповітряне прикриття російських об’єктів.

На тимчасово окупованій Луганщині цілями стали склади матеріально-технічних засобів противника поблизу Сокологірська та Заайдарівки. У Запорізькій області, в районі Новобогданівки, Сили оборони завдали удару по місцю зосередження російських операторів безпілотників.

📢 «Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки росія повністю не припинить збройну агресію проти України», – заявили в Генштабі.

Раніше військове командування повідомляло про ураження двох комплексів «Панцир» на території окупованого Криму протягом 3-4 листопада. Крім того, було підтверджено знищення складської будівлі на російському складі ракетно-артилерійського озброєння поблизу Огородного на Донеччині внаслідок удару 26 жовтня.

Ще одну пускову установку «Іскандер-М» українські військові уразили 29–30 жовтня поблизу Фатежа Курської області – у районі перевантаження балістичних ракет.