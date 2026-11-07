ГУР назвало шістьох російських льотчиків, причетних до удару по Комишувасі

Головне управління розвідки Міноборони України ідентифікувало шістьох російських льотчиків, причетних до авіаудару по Комишуваській гімназії «Джерело» в Запорізькій області 2 листопада. Про це повідомила пресслужба ГУР в суботу, 7 листопада.

За інформацією розвідки, атаку спланував полковник федір зубаков, начальник групи вогневого ураження штабу російського угруповання військ «днєпр».

Для бомбардування залучили чотири літаки Су-34. Удар виконувала тактична авіаційна група №5 спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву російського генштабу. Її сформували на базі 11-го змішаного та 559-го бомбардувального авіаційних полків.

За даними ГУР, скидання авіабомб здійснювали:

капітан сергій олександрович єлісєєв;

капітан дмитро андрійович зверєв;

старший лейтенант родіон сергійович плотніков;

старший лейтенант микита вікторович ігнатьєв;

старший лейтенант максим вікторович соколенко;

лейтенант вадим олегович перехрест.

Особи членів екіпажу ще одного літака, залученого до атаки, розвідка продовжує встановлювати.

У гімназії, яка стала ціллю російської авіації, місцевим жителям надавали гуманітарну допомогу. За повідомленням ГУР, перші дві керовані авіабомби влучили в заклад близько 09:45, зруйнувавши спортивну залу та господарську будівлю.

Згодом росіяни завдали повторного удару по підземному укриттю, де перебували люди. Для цього, за даними розвідки, застосували важку авіабомбу ФАБ-3000. Після вибуху люди опинилися під завалами. Про застосування цього боєприпасу ГУР повідомляло й у попередньому зведенні щодо атаки.

Вранці 7 листопада ДСНС повідомила, що кількість загиблих зросла до 55 людей. Пошукові роботи тривають шосту добу: рятувальники та кінологи розбирають завали й обстежують територію попри загрозу повторних ударів.

📢 «Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району 2 листопада зросла до 55 людей. За минулу добу, під час проведення пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла та рештки ще 9 загиблих людей. Попри складні умови та постійну загрозу повторних ворожих ударів, рятувальники й кінологи ДСНС продовжують розбирати зруйновані конструкції та обстежувати територію в пошуках тіл загиблих», – йдеться у повідомленні рятувальників ДСНС.

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👉 Нагадаємо, раніше стало відомо, що у селищі Комишуваха Запорізької області п’яту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки 2 листопада. Станом на ранок 6 листопада відомо про 53 загиблих.