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ГУР назвало шістьох російських льотчиків, причетних до удару по Комишувасі

Розвідка також встановила полковника, який, за її даними, спланував атаку. Кількість загиблих унаслідок бомбардування зросла до 55 людей.

Денис Молотов
Денис Молотов
ГУР назвало шістьох російських льотчиків, причетних до удару по Комишувасі
Фото: пошуково-рятувальні роботи після російського авіаудару по Комишувасі, Запоріжжя / ДСНС України / 07.11.2026

Головне управління розвідки Міноборони України ідентифікувало шістьох російських льотчиків, причетних до авіаудару по Комишуваській гімназії «Джерело» в Запорізькій області 2 листопада. Про це повідомила пресслужба ГУР в суботу, 7 листопада.

За інформацією розвідки, атаку спланував полковник федір зубаков, начальник групи вогневого ураження штабу російського угруповання військ «днєпр».

Для бомбардування залучили чотири літаки Су-34. Удар виконувала тактична авіаційна група №5 спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву російського генштабу. Її сформували на базі 11-го змішаного та 559-го бомбардувального авіаційних полків.

За даними ГУР, скидання авіабомб здійснювали:

  • капітан сергій олександрович єлісєєв;
  • капітан дмитро андрійович зверєв;
  • старший лейтенант родіон сергійович плотніков;
  • старший лейтенант микита вікторович ігнатьєв;
  • старший лейтенант максим вікторович соколенко;
  • лейтенант вадим олегович перехрест.

Особи членів екіпажу ще одного літака, залученого до атаки, розвідка продовжує встановлювати.

У гімназії, яка стала ціллю російської авіації, місцевим жителям надавали гуманітарну допомогу. За повідомленням ГУР, перші дві керовані авіабомби влучили в заклад близько 09:45, зруйнувавши спортивну залу та господарську будівлю.

Згодом росіяни завдали повторного удару по підземному укриттю, де перебували люди. Для цього, за даними розвідки, застосували важку авіабомбу ФАБ-3000. Після вибуху люди опинилися під завалами. Про застосування цього боєприпасу ГУР повідомляло й у попередньому зведенні щодо атаки.

Вранці 7 листопада ДСНС повідомила, що кількість загиблих зросла до 55 людей. Пошукові роботи тривають шосту добу: рятувальники та кінологи розбирають завали й обстежують територію попри загрозу повторних ударів.

📢 «Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району 2 листопада зросла до 55 людей. За минулу добу, під час проведення пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла та рештки ще 9 загиблих людей. Попри складні умови та постійну загрозу повторних ворожих ударів, рятувальники й кінологи ДСНС продовжують розбирати зруйновані конструкції та обстежувати територію в пошуках тіл загиблих», – йдеться у повідомленні рятувальників ДСНС.

👉 Нагадаємо, раніше стало відомо, що у селищі Комишуваха Запорізької області п’яту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки 2 листопада. Станом на ранок 6 листопада відомо про 53 загиблих.

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