Атака на Львівщину: ворог цілив по критичній інфраструктурі

У ніч проти 29 червня війська рф здійснили комбіновану атаку на Львівщину, застосувавши бойові безпілотники типу «Shahed» та крилаті ракети. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький у Telegram.

📢 «Окупанти били по критичній інфраструктурі області. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні», – написав Козицький.

☝️ На місцях влучань працюють спеціалізовані служби. За словами очільника ОВА, зараз триває оцінка наслідків обстрілів.

Міський голова Львова Андрій Садовий також повідомив про результати перевірок:

📢 «Завершили перевірку по місту. Ворог пробував бити по критичній інфраструктурі. Попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у Львові не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля. Дякуємо силам ППО за захист!».

🛡 Підрозділи Повітряного командування «Захід» цієї ночі успішно знищили 15 крилатих ракет Х-101 повітряного й морського базування, а також 24 ударних безпілотники «Shahed».

Зона відповідальності ПвК «Захід» охоплює не лише Львівщину, а й Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку та Чернівецьку області.

🔔 Нагадаємо, що в ніч проти 29 червня по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Вибухи пролунали в Кременчуці, Запоріжжі, Дніпрі, Львові, Миколаєві, Київській, Вінницькій та Харківській областях. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

👉 Також було повідомлено, що в ніч проти 29 червня російські війська здійснили чергову комбіновану ракетно-дронову атаку на територію України. Одним із цілей стала Черкаська область.