Субота, 20 Грудня, 2025
Загальний обсяг допомоги від Японії для України сягне майже $6 млрд

Денис Молотов
Загальний обсяг допомоги Японії Україні сягне майже $6 млрд

Уряд Японії ухвалив рішення надати Україні додаткову фінансову підтримку у наступному році. Про це у суботу, 20 грудня, повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «Дякую Японії та прем’єр-міністерці Санае Такаїчі за рішення про додаткову фінансову підтримку для України на наступний рік. Загальна сума підтримки становить майже 6 млрд дол., і це допоможе нашому захисту від російської агресії», – написав глава держави, не уточнивши, який саме обсяг додаткової допомоги передбачений новим рішенням Токіо.

Зеленський наголосив, що Японія послідовно демонструє лідерську роль не лише в Тихоокеанському регіоні, а й у ширшому міжнародному контексті. За його словами, фінансова підтримка з боку Токіо спрямована не тільки на зміцнення обороноздатності України, а й на захист глобального порядку, заснованого на правилах та міжнародному праві.

📢 «Міжнародний порядок потрібен для того, щоб хвора російська політика воєн ніде не мала продовження», – підкреслив президент.

👉 Нагадаємо, у червні Україна та Японія затвердили угоду на суму 3 млрд доларів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України.

Крім того, у серпні сторони підписали низку договорів загальним обсягом майже 1 млрд доларів. Йшлося про реалізацію спільних проєктів у сферах сільського господарства та харчової промисловості, інфраструктури й будівництва. А також технологій та інновацій, що стало черговим підтвердженням стратегічного партнерства між Києвом і Токіо.

