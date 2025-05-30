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Японія надає Україні майже $3 млрд з доходів заморожених активів рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Японія надає Україні майже $3 млрд з доходів заморожених активів рф

Уряд України затвердив рішення про залучення майже 3 мільярдів доларів від Японії, забезпечених доходами з заморожених активів росії. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі у п’ятницю, 30 травня.

📢 «У надзвичайно складних умовах Україна зберігає макрофінансову стабільність… Сьогодні ухвалюємо рішення про залучення коштів від Японії. Це майже 3 млрд доларів, забезпечених доходами від російських заморожених активів, на фінансування пріоритетних бюджетних видатків України», — заявив Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, отримані кошти буде спрямовано на покриття ключових бюджетних потреб, що дасть змогу посилити стійкість державних фінансів на тлі продовження війни.

Крім цього, Шмигаль нагадав, що Україна вже досягла домовленості на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми з МВФ. І після ухвалення рішення Виконавчою радою Фонду очікується транш у розмірі приблизно $500 млн.

📌 На тлі нової домовленості з Японією, прем’єр нагадав, що ініціатива G7 передбачає надання Україні $50 млрд. З яких $20 млрд – виділить Євросоюз.

Раніше, у травні, ЄС уже надав Україні четвертий транш фінансової допомоги, який становив 1 млрд євро.

☝️ Також раніше стало відомо, що Україна отримає близько 3 мільярдів доларів від Японії у межах міжнародної ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Про це в п’ятницю, 2 травня, повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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