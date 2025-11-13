З аграріями Луганщини розглянули складання успішного бізнес-плану

Аграрії Луганщини взяли участь у черговій зустрічі в межах ініціативи «Діалог з бізнесом», під час якої розглядалися аспекти складання успішного бізнес-плану та можливості залучення грантових коштів. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у четвер, 13 листопада.

📢 «Сьогодні, коли наші фермери вирішують проблеми, пов’язані з відновленням, розвитком і модернізацією релокованих господарств, особливо актуальним стає питання залучення зовнішніх ресурсів – грантів, програм підтримки від держави, міжнародних організацій та партнерів», – зазначила заступниця голови облдержадміністрації Наталія Романенко, – «Аби ефективно скористатися цими можливостями, важливо вміти підготувати бізнес-план, що справді отримає фінансування. А також – знати, як формувати ідею проєкту, які критерії оцінки використовують грантодавці, які типові помилки заважають успіху і що допомагає зробити бізнес-план переконливим, реалістичним і прибутковим».

☝️ Під час зустрічі учасники наголосили, що успішний бізнес-план є ключем до залучення фінансування. А також – важливим документом для розвитку аграрних підприємств у воєнний час.

Заступниця директора Департаменту агропромислового розвитку Луганської ОВА Любов Безкоровайна звернула увагу на те, що через тимчасову неможливість вирощування традиційних для області зернових культур, релоковані господарства переорієнтувалися на овочі, баштанні культури та полуницю. Це, за її словами, демонструє гнучкість фермерів та їхнє прагнення адаптуватися до нових умов.

📢 «Попри складнощі, наші аграрії шукають шляхи розвитку, використовують сучасні підходи і намагаються залишатися конкурентоспроможними», – зазначила Безкоровайна.

У свою чергу директор Всеукраїнської громадської організації «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України» Роман Корінець поділився практичними порадами. Усі вони засновані на власному багаторічному досвіді роботи в комісіях з оцінки бізнес-планів, поданих на гранти міжнародних донорів. Він розповів, які помилки найчастіше допускають заявники та як їх уникнути.

Особливу увагу спікер приділив темі маркетингу, яку назвав найслабшою частиною більшості бізнес-планів. Саме ця складова, за його словами, визначає, наскільки реалістичною та перспективною виглядає ідея фермерського проєкту в очах донорів.

