Дроновий терор у Херсоні: удари по маршрутці та цивільних

ОРК рф (окупаційний російський контингент) вранці у п’ятницю, 19 червня, атакували маршрутку в Херсоні за допомогою дрона, внаслідок чого постраждали щонайменше сім людей. Про це офіційно повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) у Telegram-каналі.

Ворог продовжує цілеспрямоване полювання за громадським транспортом та мирними перехожими. Ситуація у прифронтових кварталах обласного центру залишається надзвичайно небезпечною. Згідно з інформацією влади, перший удар стався близько 07:30 у Корабельному районі міста.

Зростання кількості поранених внаслідок ворожого терору

Першим підступним ударом безпілотника окупанти поцілили безпосередньо у цивільний автобус із пасажирами. Кількість звернень до медичних закладів збільшувалася протягом усього ранку.

Хронологія надходження даних про поранених пасажирів маршрутки:

перша хвиля госпіталізації — до лікарні доставили 46-річну жінку та трьох чоловіків віком 67, 46 і 59 років. Чотирьох пацієнтів госпіталізували з важкими вибуховими травмами та численними уламковими пораненнями. Стан потерпілих лікарі наразі оцінюють як середньої важкості;

— до лікарні доставили 46-річну жінку та трьох чоловіків віком 67, 46 і 59 років. Чотирьох пацієнтів госпіталізували з важкими вибуховими травмами та численними уламковими пораненнями. Стан потерпілих лікарі наразі оцінюють як середньої важкості; за оновленою інформацією від ОВА — самостійно до лікарні за допомогою звернулась 35-річна жінка з мінно-вибуховою травмою;

📢 «Кількість постраждалих через удар російського дрона по маршрутці у Корабельному районі Херсона зросла до пʼяти. До лікарні звернулась 35-річна жінка. Попередньо, вона отримала мінно-вибухову травму. Наразі медики проводять обстеження та надають їй допомогу», – надали оновлену інформацію в ОВА.

Медична допомога знадобилась ще двом жінкам, які постраждали через російський дроновий удар по маршрутці у Корабельному районі Херсона. У херсонок віком 61 та 54 роки діагностували вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес. Наразі потерпілі перебувають під наглядом лікарів.

Наразі всі семеро потерпілих пасажирів перебувають під наглядом лікарів.

Повторні дронові та артилерійські атаки на херсонські вулиці

ОРК рф не припинили терор після обстрілу транспорту. Близько 08:30 росіяни вчергове атакували з безпілотника Корабельний район Херсона, обравши ціллю звичайних перехожих.

Інші зафіксовані факти ранкових ударів по цивільних об’єктах:

під ворожий дроновий удар потрапили дві жінки віком 64 та 58 років, які просто йшли вулицею. Вони отримали уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Бригада «швидкої» доставила постраждалих до лікарні, стан однієї жінки — тяжкий, іншої — середнього ступеня важкості;

до лікарні доставили 76-річного чоловіка, який під час ранкового обстрілу перебував у власній квартирі. Херсонець отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, його стан оцінюють як середньої тяжкості;

близько 07:45 — ворожий снаряд «прилетів» поруч із житловим будинком у приватному секторі. До лікарні доставили двох людей (чоловік та жінка, яким по 56 років), які в момент удари знаходились у будинку. У потерпілих діагностували струс головного мозку, контузії та вибухові травми, їм призначили амбулаторне лікування.

Звернення постраждалих внаслідок попередніх обстрілів

Окрім поранених під час ранкової хвилі терору, медики продовжують фіксувати скарги від херсонців, які дістали поранень раніше. Люди звертаються за допомогою в міру погіршення самопочуття.

Так, до лікарні самостійно звернувся чоловік, який вночі 16 червня постраждав через російський обстріл Дніпровського району Херсона. Попередньо, 69-річний херсонець отримав приховану вибухову травму під час вибуху снаряда біля дому. Наразі медики проводять обстеження та надають йому всю необхідну допомогу. Фіксація наслідків ударів триває.

👉 Також нагадаємо, що росіяни вранці у п’ятницю, 19 червня, атакували Павлоград, що на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула 8-річна дівчинка. Ще одна людина дістала поранень.