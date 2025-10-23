У Попаснянській громаді стартувала програма підтримки ветеранів для відкриття власного бізнесу

У Попаснянській громаді офіційно запущено програму підтримки ветеранів, спрямовану на допомогу Захисникам та їхнім родинам у створенні чи розвитку власної справи. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у четвер, 23 жовтня.

Комплексна програма підтримки ветеранів/ветеранок з-поміж учасників АТО/ООС та Захисників і Захисниць України, а також членів їхніх сімей, охоплює 2025–2026 роки. Її метою є стимулювання підприємницької ініціативи серед ветеранів, які повертаються до мирного життя після служби.

💰 У межах програми передбачено одноразову грошову допомогу розміром до 150 000 гривень. Кошти можуть бути використані для започаткування бізнесу або розвитку вже існуючої справи.

Учасниками можуть стати ветерани та ветеранки (з-поміж учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць України, які брали участь у відсічі та стримуванні збройної агресії рф), а також їхні чоловіки чи дружини. У тому числі члени сімей загиблих або померлих воїнів.

☝️ Головною умовою участі є наявність реєстрації місця проживання у населених пунктах Попаснянської міської територіальної громади та фактичне переміщення на територію, підконтрольну українській владі.

Згідно з інформацією Луганської ОВА, програма має комплексний характер і спрямована не лише на фінансову допомогу, а й на професійну адаптацію ветеранів, надання консультацій щодо ведення бізнесу, підтримку під час реєстрації підприємницької діяльності та підготовки бізнес-планів.

📎 Ознайомитися з умовами участі та повним переліком вимог можна за офіційним 👉 посиланням:

📞 Для отримання додаткової інформації учасники можуть звернутися за телефонами:

095 788 30 60 ;

050 998 82 53.

Ініціатива покликана сприяти економічній інтеграції ветеранів, створенню робочих місць і підтримці місцевого бізнесу. В адміністрації наголошують, що подібні програми — це важливий крок до формування сталих економічних можливостей для тих, хто захищав Україну.

📌 Також нагадаємо, що Сватівська громада продовжує системно підтримувати українських військових, ветеранів та родини полеглих Захисників.