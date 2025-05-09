П’ятниця, 9 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

YouTube заблокував канал Арестовича та інших фігурантів санкцій РНБО

Денис Молотов
Денис Молотов
YouTube заблокував канал Арестовича та інших фігурантів санкцій РНБО

Відеохостинг YouTube заблокував канал Олексія Арестовича — колишнього радника Офісу президента України. А також акаунти інших осіб, які фігурують у санкційних списках Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Про це в п’ятницю повідомив Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО.

У повідомленні наголошується, що під блокування потрапили й інші канали, пов’язані з особами, щодо яких діють санкції РНБО.

📢 «Зокрема серед них також ютуб-канали таких осіб: Костянтин Бондаренко, Дмитро Василець, Анастасія Кашеварова [DailyStorm, This is media], Павло Онищенко. Всі ці канали не працюють на території України», — йдеться у повідомленні Центру.

📌 У відомстві додали, що вказані особи офіційно перебувають під дією санкцій, які було затверджено указами шостого Президента України після відповідних рішень РНБО.

📅 1 травня Володимир Зеленський підписав низку указів, якими ввів у дію оновлені санкційні списки. До них увійшли, зокрема, ексрадник ОП Олексій Арестович, блогер Анатолій Олешко, політолог Костянтин Бондаренко, а також Дмитро Василець — колишній очільник забороненої в Україні партії «Держава».

⚠️YouTube видалив або обмежив доступ до зазначених каналів відповідно до політики щодо виконання локальних обмежень та дотримання вимог національного законодавства.

☝️ Також нагадаємо, що нові санкції проти росії готують країни Європейського Союзу у співпраці зі Сполученими Штатами. Про це у четвер, 1 травня, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Будапешта

ВАЖЛИВО

Країни ЄС схвалили створення спецтрибуналу щодо злочину агресії рф

ВАЖЛИВО

На фронті сьогодні два найбільш гарячі напрямки: де зосереджено майже половину боїв

ПОДІЇ

Близько 40 країн підтримали створення спецтрибуналу щодо злочину агресії рф – ОП

ПОДІЇ

Британія надає Україні ще £25 мільйонів на гуманітарні потреби

ЕКОНОМІКА

Ексочільницю Дніпропетровської МСЕК підозрюють у махінаціях

КРИМІНАЛ

Спецтрибунал для рф: коаліція надала політичне схвалення, що далі

ПОДІЇ

Бельгія ініціює міжнародну коаліцію для збереження заморожених активів рф

ПОЛІТИКА

рф маскує нестачу ППО на Далекому Сході макетами – ЦПД

ВІЙНА

Росія атакувала Сумщину авіабомбами: загинула 63-річна жінка

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип