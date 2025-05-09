YouTube заблокував канал Арестовича та інших фігурантів санкцій РНБО

Відеохостинг YouTube заблокував канал Олексія Арестовича — колишнього радника Офісу президента України. А також акаунти інших осіб, які фігурують у санкційних списках Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Про це в п’ятницю повідомив Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО.

У повідомленні наголошується, що під блокування потрапили й інші канали, пов’язані з особами, щодо яких діють санкції РНБО.

📢 «Зокрема серед них також ютуб-канали таких осіб: Костянтин Бондаренко, Дмитро Василець, Анастасія Кашеварова [DailyStorm, This is media], Павло Онищенко. Всі ці канали не працюють на території України», — йдеться у повідомленні Центру.

📌 У відомстві додали, що вказані особи офіційно перебувають під дією санкцій, які було затверджено указами шостого Президента України після відповідних рішень РНБО.

📅 1 травня Володимир Зеленський підписав низку указів, якими ввів у дію оновлені санкційні списки. До них увійшли, зокрема, ексрадник ОП Олексій Арестович, блогер Анатолій Олешко, політолог Костянтин Бондаренко, а також Дмитро Василець — колишній очільник забороненої в Україні партії «Держава».

⚠️YouTube видалив або обмежив доступ до зазначених каналів відповідно до політики щодо виконання локальних обмежень та дотримання вимог національного законодавства.

☝️ Також нагадаємо, що нові санкції проти росії готують країни Європейського Союзу у співпраці зі Сполученими Штатами. Про це у четвер, 1 травня, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.