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Колишню «віцемерку» окупованого Алчевська судитимуть за державну зраду

Денис Молотов
Денис Молотов
Колишню «віцемерку» окупованого Алчевська судитимуть за державну зраду
Служба безпеки України / 08.10.2026

СБУ завершила досудове розслідування щодо колишньої депутатки Алчевської міської ради, яка, за даними слідства, працювала заступницею очільника окупаційної адміністрації міста. Обвинувальні матеріали скерували до суду.

Як повідомляє Служба безпеки, влітку фігурантку затримали у Києві, де вона працювала в центрі соціального обслуговування, приховуючи свою попередню діяльність на окупованій Луганщині.

Примусова паспортизація та переведення шкіл на російські стандарти

За даними слідства, у 2014 році жінка була членкинею нині забороненої «партії регіонів» та очолювала міський відділ освіти Алчевська. Після захоплення міста вона погодилася співпрацювати з окупантами й згодом отримала посаду так званої «віцемерки».

Правоохоронці стверджують, що на цій посаді фігурантка виконувала вказівки кремля щодо примусового отримання місцевими жителями паспортів рф і нав’язування їм російського громадянства.

Також, за версією слідства, вона змушувала вчителів захоплених шкіл співпрацювати з окупаційною адміністрацією та переводити навчання на освітні стандарти держави-агресора. Ці обставини СБУ виклала у своєму повідомленні про затримання від 17 липня.

Переїзд до Києва та обвинувачення

Напередодні повномасштабного вторгнення жінка виїхала на підконтрольну Україні територію й оселилася у столиці. У СБУ пов’язують її від’їзд із конфліктами з керівництвом окупаційної адміністрації. За даними правоохоронців, під час працевлаштування до територіального центру соцобслуговування вона приховала факти співпраці з окупантами.

⚖️ Фігурантці інкримінують державну зраду за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини їй загрожує до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Заходи проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Департаментом захисту національної державності СБУ. Процесуальне керівництво здійснювала Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що СБУ завершила розслідування щодо двох жінок, яких обвинувачують у колабораційній діяльності на тимчасово окупованій Луганщині. Матеріали кримінальних проваджень передали до суду.

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