Литва залучає військових для посилення кордону з Калінінградською областю

Литва вирішила посилити охорону кордону з Калінінградською областю росії, залучивши до допомоги прикордонникам приблизно 100 військовослужбовців. Про це міністр оборони Робертас Каунас розповів 8 жовтня в ефірі LRT.

Дозвіл на залучення армії він надав напередодні після звернення міністра внутрішніх справ Мартінаса Кателінаса. Рішення пояснюють безпековою ситуацією в регіоні, повідомленнями про можливу мобілізацію на росії та інцидентом на латвійсько-білоруському кордоні.

За словами Каунаса, направлення військових мало розпочатися пізно ввечері 7 жовтня або вночі. Вранці міністр зазначив, що ще уточнить у командування фактичний стан виконання наказу.

Попередньо військових залучають приблизно на два тижні. Залежно від обстановки місію можуть продовжити, а чисельність підрозділів — збільшити.

У Вільнюсі називають посилення охорони превентивним

Одним із ризиків Каунас назвав можливе зростання кількості російських громадян, які намагатимуться виїхати до Литви або Польщі в разі оголошення мобілізації. За його оцінкою, така ситуація потребуватиме додаткових ресурсів для контролю кордону.

Міністр також пояснив, що на ділянці з Калінінградською областю, про яку йдеться, немає таких фізичних загороджень, як на кордоні з Білоруссю. Тому посилення охорони передбачає залучення додаткового персоналу.

Водночас Мартінас Кателінас наголосив, що на литовському кордоні ситуація залишається спокійною, а допомога армії має запобіжний характер.

Рішенню передував інцидент на кордоні Латвії

За повідомленнями латвійської сторони, озброєні люди в масках намагалися переправити з Білорусі до Латвії групу щонайменше з 20 мігрантів. Вони погрожували латвійським військовим та спрямовували людей до кордону. Спробу незаконного перетину зупинили.

За кілька годин невідомі в масках проникли на латвійську територію, пошкодили електророзподільний щит і викрали дві камери спостереження. До прибуття прикордонників вони повернулися до Білорусі.

Протяжність литовського кордону з Калінінградською областю становить близько 275 кілометрів.

Нагадаємо, 1 жовтня литовські прикордонники затримали 35 мігрантів, які намагалися незаконно потрапити з Білорусі до Литви через заповідник Чяпкяляй у Варенському районі. Про це повідомила прикордонна служба Литви.

👉 Також стало відомо, що Литва має ту саму розвідувальну інформацію щодо загрози російських гібридних атак, що й інші держави регіону та союзники. Про це заявив міністр закордонних справ Кястутіс Будріс.