Четвер, 1 Травня, 2025
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Зеленський запровадив санкції: у списку Арестович, Азаров і «Росатом»

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський запровадив санкції: у списку Арестович, Азаров і «Росатом»

Шостий президент України Володимир Зеленський у четвер, 1 травня, підписав три укази, що вводять у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про санкції проти загалом 76 фізичних та 81 юридичної особи. Відповідні документи №267/2025, №268/2025 та №269/2025 оприлюднені на сайті глави держави.

📌 Згідно з указом №267/2025, до санкційного списку потрапили дев’ятеро осіб, з них двоє є громадянами рф, а семеро — громадянами України. Серед них:

  • колишній радник Офісу президента Олексій Арестович,
  • російська пропагандистка Анастасія Кашеварова,
  • блогер Мирослав Олешко,
  • політолог Костянтин Бондаренко.

☝️ Строк дії санкцій — 10 років, а деякі з обмежень мають безстроковий характер.

📌 Указ №268/2025 охоплює 6 фізичних та 36 юридичних осіб, серед яких:

  • політик і бізнесмен Олексій Азаров (син колишнього прем’єра Миколи Азарова),
  • генеральний директор російської держкорпорації «Росатом» Олексій Ліхачов.

📌 Указ №269/2025 розширює санкційний список на 61 фізичну та 45 юридичних осіб. Під санкції потрапили:

  • Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК),
  • енергетична група Novatek з дочірніми структурами у Швейцарії та Сінгапурі,
  • кілька підприємств, які працюють у сфері скрапленого природного газу (СПГ).

☝️ Шостий президент України нещодавно повідомив, що Україна готує спільні з США кроки щодо нових санкцій проти рф.

Санкційні заходи передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, анулювання ліцензій, заборону технологічного співробітництва та інші заходи економічного й персонального тиску.

💢 Повні списки осіб і компаній доступні в додатках до відповідних указів на офіційному сайті Президента України.

Також нагадаємо, що 1 травня 2024 року Верховна Рада України ухвалила рішення, за яким прем’єр-міністр Денис Шмигаль повинен виступити із доповіддю щодо угоди з США по надрах.

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