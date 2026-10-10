У Києві зупинили метро: у місті перебої зі світлом і водою

У Києві в суботу, 10 жовтня, тимчасово призупинили рух поїздів метрополітену та роботу ескалаторів через зникнення напруги від зовнішніх джерел живлення. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Про відновлення роботи підземки обіцяють оголосити окремо. На момент перевірки офіційних повідомлень підтвердження відновлення руху не було.

За словами міського голови Віталія Кличка, ситуація з електропостачанням столиці погіршилася після пошкодження енергетичного об’єкта на Київщині. У місті також виникли перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води.

У ДТЕК підтвердили нові масштабні відключення електроенергії в Києві через обстріли. Стабілізаційні графіки наразі не діють. Енергетики усувають наслідки пошкоджень, щоб повернути електропостачання споживачам.

Проблеми з живленням вплинули й на наземний громадський транспорт. За інформацією КМДА, через відсутність напруги тимчасово зупинився електротранспорт у Голосіївському районі, а також у частині Солом’янського, Шевченківського та Печерського районів.

Про відновлення руху та подальші зміни міська влада повідомлятиме додатково. Пасажирам варто враховувати перебої під час планування поїздок і перевіряти оперативні повідомлення транспортних служб.

👉 Також нагадаємо, що упродовж 8 жовтня російські атаки на Київ забрали життя чотирьох людей. Ще 19 мешканців постраждали.