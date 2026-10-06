«Нехай знищать Лос-Анджелес і Сан-Дієго»: заява Трампа про удари Ірану

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в Гранд-Айленді, штат Небраска, заявив, що Іран може «знищити» Лос-Анджелес і Сан-Дієго. Його слова різко розкритикували губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом та мери обох міст. Виступ відбувся в понеділок, 5 жовтня. Про заяву президента та реакцію каліфорнійських посадовців повідомляє CBS News Los Angeles.

Що сказав Трамп на мітингу

Президент торкнувся війни з Іраном та її економічних наслідків. Перед згадкою про каліфорнійські міста він говорив про підвищення цін, називаючи його невеликою платою за безпеку. Далі пролунала заява, яку розкритикували представники місцевої влади:

📢 «Це невелика ціна за безпеку світу і нашої країни. Вони можуть знищити місто. Нехай знищать Лос-Анджелес. Нехай знищать Сан-Дієго», — заявив президент. За повідомленням CBS, присутні зустріли ці слова вигуками схвалення.

Ньюсом, Басс і Глорія засудили слова президента

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом відреагував у соцмережі X, назвавши Трампа «божевільним і небезпечним».

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс наголосила, що президент має захищати країну та її населення, а не «заохочувати напади на життя» американців.

Мер Сан-Дієго Тодд Глорія також відкинув припущення, що його місто можна розглядати як прийнятну втрату.

📢 «Сан-Дієго – це не побічні втрати. Нас не можна списувати. І ми ніколи не будемо “невеликою ціною”», — написав він.

Обидва міста мають важливе оборонне та економічне значення

ℹ️ Лос-Анджелес — друге за чисельністю населення місто США. У його агломерації працюють великі аерокосмічні й оборонні компанії, зокрема Lockheed Martin, Boeing і Northrop Grumman, а також дослідницька організація RAND Corporation.

Штаб Командування космічних систем Космічних сил США розташований на авіабазі Лос-Анджелес в окремому місті Ель-Сегундо, що входить до округу Лос-Анджелес.

ℹ️ Сан-Дієго — восьме за населенням місто країни та один із ключових центрів американської військово-морської інфраструктури. Військово-морська база Сан-Дієго забезпечує базування й обслуговування надводних кораблів Тихоокеанського флоту. Сам штаб флоту розташований у Перл-Гарборі на Гаваях.

У регіоні також розташовані база морської піхоти Кемп-Пендлтон та амфібійна база Коронадо, пов’язана з підготовкою підрозділів Navy SEALs.

Мітинг у Небрасці став частиною передвиборчої кампанії Трампа на підтримку республіканців. Раніше, під час суботнього виступу в Огайо, він поєднав різкі нападки на демократів з обіцянками фінансової допомоги в разі збереження республіканцями контролю над Конгресом. Зокрема, президент повторив обіцянку виплат по 5000 доларів.

👉 Також стало відомо, що колишня прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт приєднається до американського телеканалу Fox News як політична коментаторка. Вона розпочне роботу 1 листопада.