Трамп призначив Кеті Захарію новою прессекретаркою Білого дому

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 9 жовтня, оголосив про призначення Кеті Захарії новою прессекретаркою Білого дому. Вона стане наступницею Керолайн Левітт, яка залишила посаду наприкінці серпня, пояснивши рішення бажанням більше часу приділяти родині.

Про кадрове рішення Трамп повідомив у Truth Social. Він відзначив досвід Захарії у сфері комунікацій, її участь у своїх передвиборчих кампаніях та багаторічну підтримку руху MAGA.

📢 «Я впевнений, що Кеті досягне вагомих результатів для нашої країни як наступний прессекретар Білого дому, оскільки вона має повагу та чудово працюватиме зі ЗМІ, американським народом та моєю адміністрацією», — заявив американський президент.

За словами Трампа, Захарія допомагала його передвиборчій команді у ключових штатах, які визначають результат президентських виборів. Він назвав її відданою прихильницею від самого початку. Водночас формулювання про «бездоганність» у його дописі стосувалося саме послідовності її підтримки, а не окремої оцінки професійної репутації.

На момент оголошення Захарія працювала старшою радницею з комунікацій у Trump Media & Technology Group — компанії, якій належить соціальна мережа Truth Social. Раніше вона була речницею та заступницею помічника міністра з питань зв’язків із громадськістю в Міністерстві внутрішньої безпеки США.

Призначення своєї випускниці також підтвердив Університет Пеппердайна. За інформацією закладу, у 2007 році Захарія здобула ступінь бакалавра з політичних наук і державного управління в коледжі Сівер, а у 2011-му завершила навчання в юридичній школі Карузо.

Під час навчання на правничій програмі вона стажувалася в Білому домі за президентства Джорджа Буша-молодшого. Також працювала дослідницькою асистенткою Джима Ґеша, нинішнього президента університету, коли він викладав право.

Захарія має досвід юридичної роботи: зокрема, обіймала посаду головної юридичної радниці некомерційної організації Fix California. У 2023–2025 роках вона була директоркою з розвитку спеціальних проєктів Університету Пеппердайна. Нині входить до ради при декані юридичної школи Карузо. Крім того, виступала політичною коментаторкою на телеканалах Fox News і Newsmax.

Після оголошення про призначення Захарія подякувала Трампу за довіру та назвала можливість служити президенту й американському народу честю свого життя.

Чому Керолайн Левітт залишила Білий дім

Її попередниця Керолайн Левітт оголосила про майбутній вихід з адміністрації 12 серпня. Вона пояснила, що після народження другої дитини у травні їй стало складно поєднувати потреби двох малих дітей із постійною зайнятістю на посаді прессекретарки. Трамп тоді заявив, що розуміє та поважає її рішення. З 1 листопада Левітт працюватиме політичною коментаторкою на платформах Fox News Media.