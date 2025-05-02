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ЄС готуює санкції проти росії за відмову припинити вогонь

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС готуює санкції проти росії за відмову припинити вогонь

Нові санкції проти росії готують країни Європейського Союзу у співпраці зі Сполученими Штатами. Про це у четвер, 1 травня, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Le Figaro. Очікується, що обмеження запровадять у разі подальшої відмови москви від припинення бойових дій в Україні.

📢 «Ми, європейці, підтримуємо цю ініціативу США, готуючи 17-й пакет санкцій. Учора (у середу, 30 квітня) я запевнив Ліндсі Грема, що ми спробуємо скоординувати ці два пакети санкцій як за змістом, так і за термінами», — наголосив Барро.

Французький міністр не розкрив деталей нового пакета санкцій ЄС, зокрема ані змісту, ані дати ухвалення. Водночас він підкреслив, що Європа готова діяти у тісній координації з Вашингтоном, аби посилити тиск на російську федерацію.

📢 «путін є єдиною перешкодою на шляху до миру в Україні», — заявив глава французького МЗС. Він також зазначив, що Київ виконав свою частину зобов’язань, і саме кремль не демонструє готовності до припинення війни.

Зі свого боку, в американському Сенаті 1 травня також анонсували розробку «розгромних» санкцій проти рф. Ідеться не лише про нові обмеження щодо кремля, а й про можливе запровадження вторинних санкцій — тобто тарифів до 500% для країн, які продовжують купувати російську нафту, газ та інші ресурси.

У суботу президент США Дональд Трамп також прокоментував ситуацію, заявивши, що путін не має наміру припиняти агресію проти України.

📢 «З ним треба боротися по-іншому — за допомогою банківських або вторинних санкцій», — сказав Трамп.

☝️ Також нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вперше після початку своєї другої каденції погодив продаж Україні військових товарів та зброї на суму понад 50 мільйонів доларів.

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