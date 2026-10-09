Німеччина обирає крилаті ракети для масового застосування

Сухопутні війська Німеччини готуються закупити порівняно недорогі крилаті ракети для масового застосування. Про рішення повідомив інспектор Сухопутних військ Бундесверу генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг на парламентському вечорі в Берліні.

Агентство dpa, яке отримало текст його виступу, повідомляє, що нове озброєння має дозволити уражати цілі на відстані близько 1500 кілометрів. Масоване застосування таких ракет покликане перевантажувати протиповітряну оборону противника.

За задумом німецьких військових, дешевші ракети доповнюватимуть дорожчі системи, призначені для ураження стратегічно важливих об’єктів.

Наразі армія розглядає дві системи, доступні на ринку. Фройдінг не назвав виробників і зазначив, що обидві ще мають пройти необхідні процедури допуску для Бундесверу. Перші постачання можливі у 2027 році — саме такого терміну прагне досягти командування.

Окремо в Німеччині розгортають виробництво ракет Anthem американської компанії Covenant. На початку жовтня вона відкрила виробничий майданчик у Лейпцигу. Як повідомляє MDR із місця відкриття, компанія планує виготовити 1000 ракет у 2027 році та наростити річний випуск до 5000 у 2028-му.

На офіційному сайті Covenant Anthem описують як далекобійну ударну систему, розраховану на виробництво тисячами одиниць. Водночас підтвердження, що Бундесвер обрав саме ці ракети, наразі немає.

В інтерв’ю Reuters керівник Covenant Майкл Кауфман оцінював ціну однієї ракети в кількасот тисяч доларів. Це заявлений виробником орієнтир, а не оприлюднена ціна німецького контракту.

Нагадаємо

Раніше президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Егер заявив про стрімке зростання ризику прямого збройного конфлікту Німеччини з рф.

Також відомо, що правоохоронні органи Німеччини з початку 2026 року зареєстрували понад 165 випадків імовірних диверсій та майже 750 інцидентів із підозрілими БпЛА над військовими об’єктами й критичною інфраструктурою.

До того ж Німеччина оцінює, наскільки її система охорони здоров’я здатна витримати можливий воєнний сценарій. У центрі уваги — робота лікарень під час атак, приймання великої кількості поранених, захист медичної інфраструктури та забезпечення закладів необхідними запасами.