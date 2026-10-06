Туреччина та Пакистан направлять військових до Саудівської Аравії

Туреччина та Пакистан погодилися розгорнути військові сили в Саудівській Аравії для посилення її захисту на тлі ракетних і дронових атак єменських хуситів. Рішення ухвалили 5 жовтня під час надзвичайної зустрічі представників трьох держав в Ер-Ріяді.

Чисельність контингентів, склад підрозділів і точні терміни їхнього прибуття наразі не оприлюднені. Домовленість передбачає перехід до практичного виконання зобов’язань із колективної оборони, йдеться у спільній заяві, опублікованій МЗС Пакистану.

Три країни активують оборонний пакт

Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан уклали угоду про спільну оборону в Мецці 7 серпня 2026 року. Вона передбачає, що збройний напад на одну з країн розглядатиметься як напад на всіх учасників.

На зустрічі 5 жовтня сторони вирішили «негайно» розпочати практичне виконання домовленостей: надати погоджені військові сили й засоби та забезпечити їхню «швидку передислокацію» до королівства.

Міністр оборони Саудівської Аравії Халід бін Салман назвав рішення активацією «колективного стримування» у відповідь на атаки проти країни та її святинь. За його словами, три держави виступають спільно на захист королівства.

Водночас уряди не уточнили, чи обмежаться завдання військових захистом саудівської території, чи передбачатимуть також участь в операціях, пов’язаних із війною в Ємені.

Атаки поблизу святинь та на нафтову інфраструктуру

У спільній заяві країни засудили спроби атакувати Мекку й Медіну, а також удари по саудівських містах, цивільних та економічних об’єктах. Хусити заперечують, що навмисно цілили в ісламські святині.

Наприкінці вересня Саудівська Аравія повідомила про перехоплення дрона хуситів на південь від Мекки. Згодом у Медіні пошкоджень зазнала електропідстанція, яка забезпечує живлення, зокрема, Мечеті Пророка.

За твердженням коаліції на чолі з Ер-Ріядом, дослідження уламків безпілотників підтвердило причетність хуситів. Угруповання відкинуло звинувачення. Як повідомляє Ostdeutsche Allgemeine, на підстанції вийшов із ладу трансформатор, однак загальне електропостачання збереглося.

Хусити також заявили про удар балістичними ракетами й дронами по об’єкту державної нафтової компанії Saudi Aramco в Ер-Ріяді. Очевидці розповіли Reuters про вогонь і дим поблизу підприємства. Саудівська влада та компанія спочатку не підтвердили причину пожежі.

У Ємені триває наступ урядових сил

Рішення про розгортання військ ухвалили на тлі нової масштабної кампанії міжнародно визнаного уряду Ємену проти хуситів. Про її початок оголосили 4 жовтня. Заявлена мета — повернути під контроль уряду території, які утримує угруповання.

Саудівська Аравія, яка озброює та навчає єменські урядові сили, підтримує наступ авіацією. Ер-Ріяд також звернувся до союзників по логістичну допомогу для протидії хуситам, захисту своєї території та відновлення безпечного судноплавства в Червоному морі.

5 жовтня єменський уряд заявив про повернення контролю над узбережжям біля Баб-ель-Мандебської протоки та просування до портового міста Моха. Водночас бойові дії тривають, а хусити заперечують повідомлення про успіхи противника, передає Reuters. Протока з’єднує Червоне море з Аденською затокою та є одним із ключових маршрутів міжнародних перевезень нафти й товарів.

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