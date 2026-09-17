Вибух біля ТЦК на Львівщині: є поранений

У Миколаєві Львівської області біля входу до будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався вибух. Поранений співробітник ТЦК, його госпіталізували.

Про подію ввечері 17 вересня повідомив Львівський обласний ТЦК та СП.

Вибух пролунав близько 16:30 біля входу до будівлі. За попередньою інформацією ТЦК, невідомий пристрій підкинули з вулиці невстановлені особи.

«Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець 2 відділу Стрийського РТЦК та СП. Його госпіталізували у Миколаївську ЦРЛ, стан пораненого – середньої важкості», — йдеться в офіційному повідомленні.

На місці працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група. Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

На момент публікації правоохоронні органи не повідомляли, що саме вибухнуло, хто міг підкинути пристрій і яким був мотив. Не оприлюднена й правова кваліфікація події. Тому називати вибух терактом або пов’язувати його з діяльністю російських спецслужб наразі немає підстав.

На Львівщині це вже не перший напад на співробітників ТЦК

Вибух у Миколаєві стався на тлі цілої низки нападів на співробітників ТЦК у Львові та області. Деякі з них закінчилися загибеллю людей.

2 квітня у Львові на вулиці Патона під час перевірки військово-облікових документів чоловік смертельно поранив ножем співробітника ТЦК. За даними поліції, нападником виявився інспектор Львівської митниці. Чоловік помер у лікарні. Справу кваліфікували як умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею службового або громадського обов’язку.

Наприкінці травня стався ще один напад. 29 травня на вулиці Хвильового у Львові чоловік ударив ножем співробітника ТЦК, який працював у складі групи оповіщення. Потерпілий дістав різану рану плеча. Підозрюваного — 29-річного львів’янина — згодом затримали.

У ніч проти 9 липня конфлікт навколо групи оповіщення на Сихові переріс уже в масові заворушення. За даними правоохоронців, у них брали участь близько 200 людей. Натовп оточив співробітників, автомобіль ТЦК перекинули та пошкодили. Поліція відкрила кримінальні провадження, частину учасників згодом затримали.

Ще один смертельний напад стався 21 серпня. На вулиці Степана Бандери у Львові 25-річний чоловік, за даними слідства, завдав співробітнику ТЦК ножових поранень у шию та плече. 55-річного працівника ТЦК намагалися реанімувати, але він помер. Поліціянт, який перебував у складі групи оповіщення, застосував зброю та поранив нападника.

Вибухи біля ТЦК вже використовували для терактів

Сам спосіб сьогоднішнього нападу — вибуховий пристрій біля будівлі ТЦК — змушує згадати й іншу проблему. Після початку повномасштабної війни СБУ неодноразово повідомляла про підготовку та здійснення вибухів біля ТЦК, частину з яких українська спецслужба пов’язувала з російськими кураторами.

Причому один із таких випадків СБУ оприлюднила буквально за два дні до вибуху на Львівщині. 15 вересня спецслужба повідомила про запобігання підриву ТЦК на Івано-Франківщині. За версією слідства, виконавці виготовили саморобний вибуховий пристрій на основі пластиду та електродетонаторів, який мали закинути у вікно адміністративної будівлі. СБУ провела оперативну комбінацію та імітувала вибух, а організаторам повідомили про підозри.

Це, однак, не означає, що події на Івано-Франківщині та сьогоднішній вибух у Миколаєві пов’язані. Наразі немає офіційних даних ані про виконавців вибуху на Львівщині, ані про можливих замовників, ані про мотив. Відповіді на ці питання має дати слідство.

Як бачимо, подібні випадки з ТЦК вже не поодинокі й відбуваються на тлі гострих суспільних конфліктів навколо мобілізації та роботи окремих співробітників територіальних центрів комплектування.

Про проблеми в роботі ТЦК, випадки силової мобілізації та так звану «бусифікацію» ми докладно писали в матеріалі «Бусифікація» на очах у світу: хто відповість за насильство та смерті під час мобілізації.