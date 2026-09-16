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Що потрібно перевірити перед поїздкою: практичний чекліст для водія

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Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Що потрібно перевірити перед поїздкою: практичний чекліст для водія
Ілюстративне фото.

Перед стартом варто оцінити технічний стан авто, перевірити документи, покласти необхідні речі та заздалегідь продумати, що робити у разі ДТП або поломки. На це не обов’язково витрачати годину. Більшість пунктів можна перевірити за 10-15 хвилин, зате така підготовка допоможе не перетворити невелику несправність на проблему посеред траси. А якщо непередбачена ситуація все ж станеться, водій вже матиме під рукою необхідні документи, контакти та базові засоби безпеки.

Документи водія та автомобіля

Технічно справний автомобіль не можна вважати готовим до поїздки, якщо водій не перевірив необхідні документи. Мінімальний набір для звичайної поїздки Україною — посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб та чинний поліс ОСЦПВ.

Автоцивілку краще перевірити заздалегідь, а у випадку її завершення можна швидко оформити автоцивілку від «Арсенал Страхування». На це ви витратите буквально 5-7 хвилин, проте не будете переживати, що залишитеся в дорозі без підтримки. Але пам’ятайте про те, що новий договір вступить в дію не раніше доби, наступної після оформлення. Тому займіться цим заздалегідь. Статус договору можна перевірити через МТСБУ за номером поліса або державним номерним знаком автомобіля.

Якщо маршрут передбачає виїзд за кордон, список документів буде ширшим. Залежно від країни призначення, можуть знадобитися: закордонний паспорт, документи на автомобіль та міжнародний страховий поліс «Зелена картка», який також можна оформити на сайті «Арсенал Страхування».

Варто перевіряти документи напередодні. Так буде час виправити проблему, якщо виявиться прострочений документ або відсутня необхідна страховка.

Автомобіль: що перевірити перед стартом

Почати варто саме з автомобіля. Насамперед перевірте тиск у шинах. Для далекої поїздки особливо важливо не ігнорувати стан запасного колеса.

Далі перевірте рівні основних технічних рідин — моторної оливи, охолоджувальної рідини та для омивання скла. Якщо автомобіль давно не проходив технічне обслуговування, варто переконатися, що регламентні роботи виконано вчасно.

Окремо перевірте роботу фар, стоп-сигналів, покажчиків повороту та аварійної сигналізації. Не варто відкладати й можливі проблеми з гальмами. Приводом  звернутися на СТО є сторонні звуки, вібрація під час гальмування або незвична реакція педалі.

І нарешті акумулятор. Якщо він вже слабко запускає двигун або має ознаки несправності, не експериментуйте перед далекою дорогою, а зверніться до фахівців.

Також переконайтеся, що ви знаєте свій маршрут, а за потреби вам відомо, де можна заправитися, зупинитися або отримати технічну допомогу.

Що покласти в автомобіль на випадок непередбаченої ситуації

Перед далекою поїздкою варто перевірити, чи є аптечка, знак аварійної зупинки та світловідбивний жилет.

Корисними будуть також справний ліхтар, зарядний пристрій або повербанк для телефона, а для автомобіля — базовий набір інструментів, домкрат, балонний ключ, буксирувальний трос, комплект для тимчасового ремонту шини.

Не менш важливо перевірити не тільки наявність, а й стан цих речей. Наприклад, зарядний пристрій без справного кабелю або ліхтар з розрядженими батарейками вам точно не знадобляться.

Така перевірка не займає багато часу. Зате ви зможете вирушити в дорогу з розумінням, що автомобіль готовий до поїздки.

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