Нічна атака на Київ 17 вересня: постраждали 20 людей

Унаслідок російського ракетно-дронового удару по Києву в ніч на 17 вересня постраждали 20 людей. Серед них — 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. За оновленою інформацією міського голови Віталія Кличка, п’ятеро поранених залишаються у стаціонарах столичних лікарень.

📢 «До 20 людей зросла кількість постраждалих у столиці», — повідомив мер.

Кількість потерпілих уточнювали протягом ночі та ранку. Спочатку повідомлялося про щонайменше 12 постраждалих, згодом — про 16. Станом на 12:11 Кличко оприлюднив оновлені дані про 20 людей, які потребували допомоги.

За ранковою інформацією поліції, більшість травмованих були мешканцями пошкодженого 16-поверхового будинку у Дніпровському районі. Вибухова хвиля пошкодила вікна, двері та балкони, руйнування зафіксували й усередині квартир.

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Правоохоронці повідомили про наслідки ударів у Дарницькому, Дніпровському та Солом’янському районах. Окремо міська прокуратура зазначила пошкодження цивільної інфраструктури й у Подільському районі. Серед пошкоджених об’єктів — житлові будинки, навчальні заклади, адміністративні та складські приміщення, офіси, автомобілі й залізнична колія.

Рятувальники продовжили аварійно-відновлювальні роботи у Дніпровському районі. У повідомленні про наслідки обстрілу зазначалося:

📢 «У Дніпровському районі вибуховою хвилею пошкоджено зовнішнє оздоблення багатоквартирних житлових будинків. На місці обстрілу рятувальники продовжують проводити аварійно-відновлювальні роботи у пошкоджених та поруч розташованих будинках. Також за іншою адресою внаслідок удару горів автомобіль. Всім потерпілим надана медична допомога».

На місцях влучань і падіння уламків працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. Вони обстежують території й документують наслідки атаки.

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Допомога мешканцям і відновлення водопостачання

У Дніпровському районі розгорнули оперативний штаб для людей, чиє житло постраждало. Там можна отримати допомогу, консультації та інформацію щодо подальших дій.

Під російський удар також потрапили об’єкти «Київводоканалу». Через пошкодження підприємство тимчасово частково призупинило подачу води на лівому березі столиці. В окремих районах правого берега знизився тиск у водопровідних мережах.

Водночас станом на 8:10 водопостачання Києва вже відновили в повному обсязі. Усі об’єкти підприємства повернулися до робочого режиму, повідомив офіційний портал столиці.

Під час нічної атаки у місті пролунала серія вибухів — за попередніми повідомленнями, їх було щонайменше десять.

Окремого удару Київ зазнав напередодні ввечері, 16 вересня. У Голосіївському районі російська атака пошкодила фасад і скління чотириповерхової будівлі одного із закладів вищої освіти. Рятувальники ліквідували невелику пожежу на площі 5 квадратних метрів. Унаслідок цього вечірнього удару загиблих і постраждалих не було.

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👉 Також нагадаємо, що у середу, 16 вересня, російські війська атакували Суми керованими авіаційними бомбами (КАБ). Влучання зафіксували у двох районах міста — Ковпаківському та Зарічному. Під ударами опинилися приватна житлова забудова та промислова зона.