США планують продати Ізраїлю тисячі важких авіабомб

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує продаж Ізраїлю боєприпасів загальною вартістю 2,8 млрд доларів. До запланованого пакета мають увійти 40 тисяч важких авіаційних бомб. Про це повідомляє Reuters з посиланням на американського посадовця, обізнаного з підготовкою угоди.

Співрозмовник агентства, який погодився говорити на умовах анонімності, зазначив, що йдеться про «десятки тисяч бомб» великої руйнівної сили. Зокрема, передбачено продаж 20 тисяч бомб MK-84 та ще 20 тисяч BLU-117. Це боєприпаси вагового класу 2 тисячі фунтів — приблизно 900 кілограмів.

Про майбутню угоду вже неофіційно поінформували відповідні комітети Конгресу США, які розглядають великі продажі озброєння. Водночас пакет ще не є остаточним, уточнює Associated Press, яке також повідомило про підготовку постачання.

На момент публікації Reuters Державний департамент США та посольство Ізраїлю не надали агентству коментарів у відповідь на запити.

Підготовка продажу відбувається на тлі труднощів із запасами американських боєприпасів. У звіті генерального інспектора Міністерства оборони США зазначено, що війна з Іраном спричинила «дефіцит» боєприпасів, а обмеження виробничих можливостей ускладнюють поповнення запасів. Про висновки документа повідомила «Європейська правда» з посиланням на BBC.

Раніше Дональд Трамп стверджував, що Іран «дуже хоче якнайшвидше» укласти угоду. Водночас президент США заявляв, що не шкодує про рішення розпочати війну проти Ірану, навіть попри можливі негативні наслідки конфлікту для результатів Республіканської партії на виборах.

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