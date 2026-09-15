Київ повторно під атакою дронів 15 вересня: двоє постраждалих

Окупаційні російські війська пообіді 15 вересня знову атакували Київ безпілотниками. Наслідки зафіксували у Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах. У Святошинському районі постраждали двоє людей, повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Водночас за підсумковою інформацією мера Віталія Кличка, від початку дня внаслідок атак постраждали 12 людей. Один із них помер у лікарні. Ця кількість охоплює наслідки ранкових і післяобідніх ударів.

💥 Де зафіксували наслідки післяобідньої атаки

У Святошинському районі горіли п’ять автомобілів і нежитлова будівля на території гаражного кооперативу. Інформацію про пожежу та двох постраждалих підтвердили рятувальники ДСНС.

Також міська влада повідомляла про падіння уламків біля нежитлової будівлі та на території житлового будинку в цьому районі.

У Солом’янському районі зафіксували кілька місць падіння уламків. Зокрема, вони впали у двір житлового будинку та на покрівлю іншого. Мер також повідомив про влучання на територію гаражного кооперативу, падіння безпілотника на відкриту територію та ще одного — у водойму.

зафіксували кілька місць падіння уламків. Зокрема, вони впали у двір житлового будинку та на покрівлю іншого. Мер також повідомив про влучання на територію гаражного кооперативу, падіння безпілотника на відкриту територію та ще одного — у водойму. У Голосіївському районі уламки БпЛА впали у двір житлового будинку.

Екстрені служби працюють на місцях. Масштаби пошкоджень та інші наслідки атаки уточнюють.

🩺 Що відомо про постраждалих за день

За повідомленням Віталія Кличка, шестеро постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу амбулаторно або на місці. Чоловік, який помер у лікарні, дістав тяжкі поранення під час ранкової атаки на столицю.

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Вранці 15 вересня російські удари також спричинили пошкодження складів, ресторану, бізнес-центру та двох автозаправних станцій у Києві.