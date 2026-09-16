Вилучення 42 квартир у Новоайдарі: оголошено підозру очільниці окупаційної адміністрації

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру у воєнних злочинах очільниці окупаційної адміністрації Новоайдара на Луганщині. За даними слідства, вона організувала незаконне вилучення 42 квартир, які належать громадянам України, що виїхали з окупованої території. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Правоохоронці документують використання окупаційною владою механізму так званої «націоналізації» житла. Йдеться про позбавлення українців їхньої нерухомості під приводом нібито відсутності власників або непідтвердження ними права власності за правилами загарбників.

За інформацією СБУ, у березні 2024 року окупаційна адміністрація «лнр» ухвалила «закон», який зобов’язував мешканців Луганщини підтверджувати права на нерухомість. Для людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію, виконання цих вимог фактично означало необхідність повернутися в окупацію та оформити російський паспорт.

Якщо власники не виконували встановлених окупантами умов, їхні помешкання оголошували «безхазяйними». Після цього квартири передавали у так звану «муніципальну власність», позбавляючи законних власників можливості розпоряджатися житлом.

У СБУ зазначають, що першочергове право на отримання відібраних помешкань окупанти надають російським військовослужбовцям, працівникам фсб, росгвардії, мвс та інших силових структур рф. Крім того, незаконно вилучену нерухомість використовують для заселення окупованих територій людьми, лояльними до кремля, зокрема прибулими з росії.

Як діяла «комісія» та за що фігурантку вже засудили

Слідчі задокументували, що у листопаді 2024 року підозрювана створила в Новоайдарі спеціальну «комісію», до якої залучила місцевих колаборантів. За версією слідства, саме через цей орган проводили виявлення та подальше вилучення квартир.

Учасники «комісії» шукали помешкання громадян, які залишили окуповану територію. Потім визнавали це житло «безхазяйним» і вносили відповідні відомості до окупаційного «реєстру». За даними СБУ, таким способом фігурантка організувала незаконне вилучення 42 квартир у їхніх законних власників.

Правоохоронці також повідомили про попередню діяльність підозрюваної. До співпраці з окупаційною адміністрацією вона була функціонеркою «партії регіонів», а у 2014 році брала участь в організації псевдореферендуму.

У повідомленні СБУ йдеться про порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема статей 33 і 147 IV Женевської конвенції та статті 46 Гаазького положення. Ці норми захищають майно цивільного населення: забороняють пограбування та конфіскацію приватної власності, а незаконне привласнення майна у великих масштабах, не виправдане воєнною необхідністю, відносять до серйозних порушень Конвенції. Відповідні положення наведені в базі міжнародного гуманітарного права МКЧХ.

⚖️ За повідомленням пресслужби, дії фігурантки кваліфікували за частиною першою статті 28 та частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України. Нова підозра стосується воєнних злочинів, пов’язаних із вилученням житла.

Водночас у червні 2025 року жінку вже заочно засудили за колабораційну діяльність. За матеріалами СБУ суд призначив їй дев’ять років позбавлення волі. Наразі засуджена перебуває у розшуку.

Нове розслідування проводять співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура.

Також нагадаємо, що суд заочно призначив 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна посадовиці окупаційної адміністрації у Кремінній на Луганщині. До захоплення міста вона працювала заступницею директора місцевого Центру надання соціальних послуг.