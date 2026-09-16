Поліція розслідує трудову та сексуальну експлуатацію студентів університетів, пов’язаних із Поплавським

Національна поліція розслідує ймовірну експлуатацію студентів Київського національного університету культури і мистецтв та приватного Київського університету культури. За версією слідства, керівництво закладів могло використовувати залежність студентів від навчання, проживання в гуртожитку та заробітку, залучаючи їх до роботи в ресторанах. В оприлюднених судових матеріалах також ідеться про можливу сексуальну експлуатацію окремих студенток.

Про це повідомило NGL.media з посиланням на ухвалу Печерського районного суду Києва. У документі залишили відкритими назви університетів і ресторанних закладів, що дозволило журналістам встановити їхній зв’язок із 76-річним Михайлом Поплавським.

Кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми відкрили у лютому 2026 року. Підставою стали свідчення студентів, які повідомили, що їх фактично примушували працювати у ресторанах, пов’язаних із Поплавським.

Як викладено в матеріалах слідства, керівництво КНУКіМ та КУК підбирало передусім студентів, залежних від оцінок, місця в гуртожитку або постійного доходу. Їх залучали до роботи у закладах «Пан Чебурек» і «Батьківська хата», розташованих приблизно за 20 кілометрів від Києва. При цьому трудових договорів зі студентами, за версією правоохоронців, не укладали.

Для створення видимості законного працевлаштування студентам формально нараховували та переказували зарплату через підконтрольні приватні підприємства й фізичних осіб-підприємців. За даними, наведеними NGL.media, слідчі встановили 60 студентів, яких у такий спосіб залучили до ресторанної роботи.

Спочатку провадження стосувалося можливої трудової експлуатації. Однак в останній із судових ухвал, проаналізованих журналістами, з’явилися й відомості про ймовірне використання студенток на закритих заходах.

📢 «Окрім того, окремих завербованих студенток залучали до участі у закритих приватних заходах (вечірках, банкетах, неофіційних зустрічах) для третіх осіб, фактичною метою яких було використання студенток як об`єктів сексуальної експлуатації», — йдеться у документах, які цитує видання.

Хто фігурує у справі та що відомо про інше розслідування

За інформацією NGL.media, одним із ключових фігурантів провадження є нинішній виконувач обов’язків керівника КНУКіМ Ігор Комарніцький. Прокурор стверджує, що саме він безпосередньо підбирав студентів для роботи у ресторанних закладах Поплавського.

Раніше Комарніцький очолював факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ. Також він працював помічником Михайла Поплавського під час його депутатства у Верховній Раді. За даними журналістів, Комарніцький керує Київською регіональною міською партійною організацією Аграрної партії України, яку очолює Поплавський.

Приватний Київський університет культури також пов’язаний із родиною колишнього керівника державного вишу. Його засновником є ТОВ «Укрконцерт», що належить Олександру Поплавському — сину Михайла Поплавського.

Провадження про можливу експлуатацію студентів відкрили у лютому — того ж місяця стало відомо про завершення контракту Поплавського з КНУКіМ. Він очолював заклад понад три десятиліття.

Коментуючи зміну керівництва, міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголошував на необхідності управлінської змінюваності. За його позицією, перебування однієї людини на чолі університету понад 30 років порушує питання етики, управлінської культури та інтересів самого закладу. Про це повідомляло «Вчися.Медіа».

Окремо правоохоронці розслідують можливе привласнення бюджетних коштів у закладі сфери культури. Про цю справу поліція публічно повідомила 27 березня. За інформацією NGL.media, у її межах провели понад 20 обшуків, зокрема у Михайла Поплавського, державному та приватному університетах культури.

За офіційним повідомленням Нацполіції, у 2022–2024 роках керівництво навчального закладу могло завищувати кількість студентів та навчальне навантаження, щоб отримувати більше бюджетних коштів на зарплати й утримання університету.

Близько 760 млн грн — це загальна сума фінансування відповідної бюджетної програми, яку назвали правоохоронці. За версією слідства, частину коштів переводили в готівку та розподіляли між учасниками схеми. Обсяг можливих збитків державі встановлюють за участю фахівців Державної аудиторської служби.