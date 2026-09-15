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Заступницю голови окупаційної адміністрації у Кремінній засудили до 10 років

Денис Молотов
Денис Молотов
Заступницю голови окупаційної адміністрації у Кремінній засудили до 10 років
Служба безпеки України / 15.09.2026

Суд заочно призначив 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна посадовиці окупаційної адміністрації у Кремінній на Луганщині. До захоплення міста вона працювала заступницею директора місцевого Центру надання соціальних послуг. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними СБУ, після окупації Кремінної жінка погодилася співпрацювати із загарбниками. Навесні 2022 року вона обійняла посаду «заступника голови адміністрації Кремінського району лнр».

Нині, за повідомленням спецслужби, фігурантка продовжує працювати в окупаційних органах як «заступник голови Кремінського муніципального округу лнр».

Заступницю голови окупаційної адміністрації у Кремінній засудили до 10 років 01
Служба безпеки України / 15.09.2026

Слідство встановило, що вона виконує вказівки кремля щодо русифікації та мілітаризації місцевої освіти. Також, за даними СБУ, посадовиця поширює ідеологію агресора, реалізує «інтеграційні» проєкти партії «єдіная россія» та бере участь у пропагандистських заходах окупантів.

⚖️ Яке покарання призначив суд

На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантку винною в колабораційній діяльності за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

⚠️Вирок ухвалили заочно. Засуджена перебуває у розшуку, а строк відбування покарання обчислюватиметься з дня її фактичного затримання.

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво здійснювала Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру десятьом особам, які увійшли до незаконних органів влади на окупованій Луганщині. За даними слідства, вони сприяють підпорядкуванню захоплених громад росії та агітують за кремлівську партію «єдіная россія».

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