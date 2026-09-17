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Україна повернула тіла ще 252 загиблих

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна повернула тіла ще 252 загиблих 03
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) / 17.09.2026

У четвер, 17 вересня, за результатами чергових репатріаційних заходів до України повернули тіла 252 загиблих. За твердженням російської сторони, вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Остаточно встановити особи загиблих мають українські слідчі та експерти.

Про повернення повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ). Проведення репатріації також підтвердило Національне інформаційне бюро.

До організації повернення долучилися Координаційний штаб, Об’єднаний центр при Службі безпеки України, Збройні сили, Міністерство внутрішніх справ, Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та інші структури сектору безпеки й оборони. У заходах також брали участь ДСНС і Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

У Коордштабі подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння репатріації. Окремо відзначили військових, які забезпечують транспортування тіл і їхню передачу відповідним державним установам.

📢 «Окрема подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих тіл до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ», — зазначили у штабі.

Після повернення проведуть ідентифікацію загиблих

Репатрійовані тіла передають до визначених державних спеціалізованих установ. Там правоохоронці спільно з експертами МВС проведуть необхідні дослідження та процедури для встановлення осіб загиблих.

Інформація російської сторони про належність тіл потребує перевірки. Після завершення ідентифікації та офіційного встановлення осіб відповідні відомості мають повідомити родичам у визначеному порядку.

Попередні репатріаційні заходи відбулися 13 серпня. Тоді Україна повернула тіла 261 загиблого, які, за заявою російської сторони, належали українським військовослужбовцям. Їх також передали для проведення експертиз та ідентифікації.

Водночас Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні раніше зафіксувала різке зростання втрат серед цивільного населення. За її даними, липень 2026 року став місяцем із найбільшою сукупною кількістю загиблих і поранених цивільних від березня 2022 року: підтверджено загибель щонайменше 437 людей та поранення ще 2610. Саме кількість загиблих була найвищою від травня 2022 року, уточнюється у повідомленні місії ООН.

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