Військовий бюджет США 2026 року передбачає фінансування для ЗСУ

Нижня палата Конгресу США схвалила законопроєкт про виділення коштів на національну оборону у 2026 фінансовому році. Було передбачено військовий бюджет у 900 мільярдів доларів, з яких 400 мільйонів доларів спрямовано на підтримку України.

Голосування відбулося у середу ввечері за місцевим часом у Вашингтоні, повідомляє видання Укрінформ.

Документ підтримали 312 конгресменів, 112 висловилися проти. Однак, законопроєкт ще має пройти розгляд у Сенаті, де очікується голосування наступного тижня.

Законопроєкт передбачає покращення умов життя для американських військових та членів їхніх сімей.

Окремо виділено 400 мільйонів доларів для підтримки оборони України в межах Ініціативи сприяння безпеці України, яка забезпечує підсилення Збройних сил України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності, сприяє інституційній трансформації та реалізації політичних і військових стратегій США.

Документ також передбачає підтримку союзників США по НАТО, розвиток програми «Безпека Балтії» та заборону міністру оборони скорочувати американський контингент у Європі нижче 76 тисяч військових.

Для набуття закону чинності, його мають ухвалити обидві палати Конгресу США, після чого – підписати президент.

☝️ Нагадаємо, Україна 10 грудня передала адміністрації президента США Дональда Трампа свою відповідь на останній проєкт «мирного плану» США.

👉 Також повідомлялось, що президент США Дональд Трамп охарактеризував свою телефонну розмову з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії щодо України як непросту.