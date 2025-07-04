«Великий прекрасний закон» Трампа схвалено в Палаті представників

У четвер, 3 липня, Палата представників США підтримала ініційований президентом Дональдом Трампом законопроєкт, що передбачає податкові пільги та масштабне скорочення державних витрат. Про це повідомляють CNN, Reuters та інші західні медіа.

📢 «Голосування завершилося з мінімальним відривом — 218 конгресменів проголосували “за”, 214 — “проти”», — йдеться у повідомленнях.

Згідно з процедурою, документ передано до Білого дому. Очікується, що Трамп підпише його до Дня незалежності США, 4 липня.

📌 Податкові ініціативи та нові витрати

Законопроєкт передбачає продовження чинних податкових пільг, а також реалізацію окремих обіцянок Дональда Трампа, зокрема скасування податку на чайові та звільнення від оподаткування заробітку за понаднормову роботу.

Крім того, згідно з документом, сотні мільярдів доларів будуть спрямовані на потреби імміграційного контролю та оборони.

📌 Компенсація через скорочення програм охорони здоров’я

Для фінансування ініціатив республіканці вирішили скоротити приблизно 1 трильйон доларів з Medicaid — федеральної програми медичного страхування для людей з низькими доходами та інвалідністю. Окрім того, урізано фінансування інших програм охорони здоров’я та підтримки малозабезпечених, включно з продовольчими талонами.

За оцінками Бюджетного управління Конгресу, протягом 10 років медичне покриття або субсидії можуть втратити до 17 мільйонів американців.

📌 Конфлікт між Трампом і Маском загострюється

Скандал навколо законопроєкту спричинив відкриту суперечку між Трампом і мільярдером Ілоном Маском — колишнім спонсором передвиборчої кампанії президента та ексочільником створеного під нього Департаменту ефективності державного управління (DOGE).

📢 «Маск відновив критику документа та пригрозив створенням власної Партії Америки», — повідомляють ЗМІ.

У відповідь Трамп заявив, що розгляне можливість скасування держпідтримки запусків ракет, супутників і виробництва електромобілів, а також допустив питання про депортацію Маска, попри його громадянство США.

Раніше в Сенаті республіканці також ухвалили масштабний бюджетний проєкт, відомий під назвою «великий прекрасний закон», з мінімальною перевагою — один голос.