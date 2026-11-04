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Маск пожартував про «космічні лазери» після поразки республіканців на виборах

Ілон Маск відреагував жартом на результати проміжних виборів до Конгресу США. За підрахунками The New York Times, упродовж виборчого циклу мільярдер спрямував 474 млн доларів на підтримку республіканців та пов’язаних із ними політичних організацій.

Денис Молотов
Денис Молотов
Маск пожартував про «космічні лазери» після поразки республіканців на виборах
Фото ілюстративне з відкритих джерел / Ілон Маск

У середу, 4 листопада, Ілон Маск опублікував у соцмережі X (колишній Twitter) іронічний допис після поразок кандидатів Республіканської партії, яких він фінансово підтримував. На повідомлення бізнесмена звернуло увагу Axios.

📢 «Гадаю, мої космічні лазери для втручання у вибори цього разу не спрацювали», – написав Маск.

Допис з’явився на тлі результатів голосування, які засвідчили втрату республіканцями контролю над Конгресом. Значні фінансові внески мільярдера не забезпечили перемоги низці підтриманих ним кандидатів.

Скільки Маск витратив на підтримку республіканців

За підрахунками The New York Times, опублікованими також у The Philadelphia Inquirer, задекларовані політичні внески Маска від початку 2025 року становили 474 млн доларів. Оцінка охоплює фінансування федеральних і регіональних політичних організацій та кандидатів.

Видання називає цю суму рекордною для донора протягом одного виборчого циклу, якщо не враховувати кандидатів, які фінансували власну участь у виборах. Журналісти аналізували федеральну фінансову звітність, податкові документи та дані штатів.

Зокрема, 168 млн доларів отримав Senate Leadership Fund – політичний комітет, який підтримує республіканських кандидатів до Сенату. За оцінкою видання, майже всі ці кошти фактично спрямували на підтримку Кена Пакстона в Техасі.

Проте Пакстон програв демократу Джеймсу Таларіко. Це стала перша перемога демократа на виборах до Сенату США від Техасу за 38 років: востаннє представника партії обрали на цю посаду в штаті у 1988 році, повідомляє Associated Press.

Під час виступу перед прихильниками в Остіні Таларіко порівняв свою кампанію з боротьбою проти впливових політичних і фінансових суперників.

📢 «У цих передвиборчих перегонах ми кинули виклик власним голіафам: найбагатшій людині світу, найвпливовішій людині світу та всьому вашингтонському істеблішменту», – заявив він. Його виступ наводить RTÉ.

Напередодні виборів Дональд Трамп допускав можливість помилування Маска та представників власної адміністрації, якщо вважатиме це необхідним. Ішлося про потенційне рішення на тлі можливих розслідувань після переходу контролю над Конгресом до демократів.

👉 Також нагадаємо, що двоє уродженців України отримали різні результати на проміжних виборах до Конгресу США: демократ Євген Віндман зберіг мандат від Вірджинії, тоді як республіканка Вікторія Спартц програла боротьбу за переобрання в Індіані.

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