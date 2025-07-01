Вівторок, 1 Липня, 2025
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Трамп заявив, що Маск не вижив би без субсидій

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп заявив, що Маск не вижив би без субсидій

Президент США Дональд Трамп гостро відреагував на чергову публічну критику американського мільярдера та колишнього соратника Ілона Маска стосовно урядового законопроєкту про податки і витрати. Відповідну заяву американський лідер оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social у вівторок, 1 липня.

Трамп зазначив, що Маск не зміг би втриматися на плаву без державної підтримки.

📢 «Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-хто в історії, з величезним відривом. Без цих субсидій йому, ймовірно, довелося б згортати бізнес і повертатися додому до Південної Африки», — написав Трамп.

☝️ Президент США з іронією зауважив, що в такому разі «не було б жодних запусків ракет, супутників чи електромобілів», а американський бюджет міг би «заощадити цілий статок».

📌 У цьому ж дописі Дональд Трамп нагадав, що ще до того, як Маск почав його публічно підтримувати, той знав про його «негативне ставлення до мандатів на електромобілі».

📢 «Це смішно, і це завжди було основною частиною моєї передвиборчої кампанії. Електромобілі – це добре, але не всіх треба примушувати володіти ними», — підкреслив політик.

Крім того, Трамп згадав про DOGE — Департамент ефективності уряду США, який нібито очолював Маск.

📢 «Можливо, нам слід доручити DOGE уважніше подивитися на це питання?», — натякнув він.

ℹ️ Конфлікт Трампа і Маска активізувався після того, як бізнесмен розкритикував податковий план президента США, назвавши його «божевільним і деструктивним». Маск навіть пригрозив створенням власної політичної сили — America Party — у разі ухвалення законопроєкту.

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