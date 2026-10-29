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Підтримка ветеранів Луганщини: які виплати надала Станично-Луганська громада

У 2026 році громада надавала допомогу на лікування, підтримку мобілізованих, звільнених із полону та сімей загиблих військових. Окремі виплати отримали 57 дітей ветеранів і Захисників України.

Денис Молотов
Денис Молотов
Підтримка ветеранів Луганщини: які виплати надала Станично-Луганська громада
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 29.10.2026

Станично-Луганська селищна військова адміністрація повідомила про виплату понад 990 тисяч гривень матеріальної допомоги в межах Комплексної програми соціального захисту та підтримки ветеранів війни у 2026 році. Про результати роботи громади поінформувала Луганська ОДА.

Найбільша з наведених у повідомленні сум – 430 тисяч гривень – пішла на одноразову матеріальну підтримку 43 ветеранів війни, Захисників і Захисниць України.

На лікування спрямували 180 тисяч гривень. Ще 100 тисяч гривень виплатили мобілізованим військовослужбовцям, 90 тисяч – людям, які повернулися з полону. Родинам загиблих військових надали допомогу на загальну суму 40 тисяч гривень.

Допомога дітям та інші види підтримки

До Дня знань виплати отримали 57 дітей ветеранів війни, Захисників і Захисниць України. На цю допомогу громада спрямувала 171 тисячу гривень.

Програма також передбачає фінансову підтримку на санаторно-курортне лікування. Крім того, у ній закладена допомога на поховання загиблих або померлих військовослужбовців та спорудження надгробків.

Представники Станично-Луганської СВА проводять особисті зустрічі із Захисниками України та членами родин загиблих військових. Під час таких розмов з’ясовують, яка допомога потрібна конкретній сім’ї, обговорюють питання соціальної підтримки та можливості отримання виплат.

За повідомленням адміністрації, особливу увагу приділяють ветеранам, військовослужбовцям після полону, родинам загиблих та дітям Захисників і Захисниць. Особисте спілкування допомагає підтримувати зв’язок із мешканцями громади та враховувати їхні потреби під час надання допомоги.

👉 Також нагадаємо, що Луганщина готується до участі у всеукраїнському проєкті підтримки дітей із прифронтових територій «Карпатська зміна». Область планує долучатися до нього протягом усіх двох років реалізації та щомісяця направляти до закладів по 100 дітей.

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