Вінниця виділила 200 млн гривень на посилення ППО громади

Вінницька міська рада ухвалила зміни до бюджету громади, передбачивши 200 млн гривень на посилення протиповітряної оборони. Про рішення депутатів на сесії 30 жовтня повідомив міський голова Сергій Моргунов.

📢 «200 млн грн спрямовуємо на посилення системи протиповітряної оборони громади», – зазначив він.

Окрім фінансування ППО, депутати спрямували 8 млн гривень на міський резерв, який використовують для оперативної ліквідації наслідків російських обстрілів.

Загалом на ці потреби виділяють 208 млн гривень із мільярда, запланованого в бюджеті громади на 2026 рік за пріоритетом «Безпека та оборона».

Допомога після обстрілів і підготовка до зими

На цій самій сесії розглянули й фінансування заходів для стійкої роботи міста. За повідомленням Моргунова, у комунальних закладах встановлюють резервне живлення та сонячні панелі, дооснащують муніципальні «пункти незламності». У закладах освіти ремонтують системи теплопостачання й оновлюють обладнання.

Рішення ухвалили після низки російських атак на Вінниччину. Зокрема, 17 жовтня область пережила одну з наймасованіших атак від початку повномасштабного вторгнення. Так її охарактеризувала начальниця ОВА Наталя Заболотна.

Уранці 25 жовтня російський безпілотник влучив у житлову п’ятиповерхівку у Вінниці. Руйнувань зазнала частина будинку між другим і третім поверхами. Чотири квартири були повністю знищені, в інших пошкоджені вікна, двері та балкони. Постраждали й припарковані у дворі автомобілі, повідомляла Вінницька ОВА.

Після завершення аварійно-рятувальних робіт кількість постраждалих становила семеро людей, двох із них госпіталізували. Загиблих під завалами не виявили.

👉 Також нагадаємо, що на Донеччині розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб. Відтепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад.