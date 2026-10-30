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Вінниця виділила 200 млн гривень на посилення ППО громади

Ще 8 млн гривень спрямують на поповнення міського резерву для оперативної ліквідації наслідків обстрілів.

Денис Молотов
Денис Молотов
Вінниця виділила 200 млн гривень на посилення ППО громади
Фото: Офіційний канал Вінницького міського голови Сергія Моргунова / 30.10.2026

Вінницька міська рада ухвалила зміни до бюджету громади, передбачивши 200 млн гривень на посилення протиповітряної оборони. Про рішення депутатів на сесії 30 жовтня повідомив міський голова Сергій Моргунов.

📢 «200 млн грн спрямовуємо на посилення системи протиповітряної оборони громади», – зазначив він.

Окрім фінансування ППО, депутати спрямували 8 млн гривень на міський резерв, який використовують для оперативної ліквідації наслідків російських обстрілів.

Загалом на ці потреби виділяють 208 млн гривень із мільярда, запланованого в бюджеті громади на 2026 рік за пріоритетом «Безпека та оборона».

Допомога після обстрілів і підготовка до зими

На цій самій сесії розглянули й фінансування заходів для стійкої роботи міста. За повідомленням Моргунова, у комунальних закладах встановлюють резервне живлення та сонячні панелі, дооснащують муніципальні «пункти незламності». У закладах освіти ремонтують системи теплопостачання й оновлюють обладнання.

Рішення ухвалили після низки російських атак на Вінниччину. Зокрема, 17 жовтня область пережила одну з наймасованіших атак від початку повномасштабного вторгнення. Так її охарактеризувала начальниця ОВА Наталя Заболотна.

Уранці 25 жовтня російський безпілотник влучив у житлову п’ятиповерхівку у Вінниці. Руйнувань зазнала частина будинку між другим і третім поверхами. Чотири квартири були повністю знищені, в інших пошкоджені вікна, двері та балкони. Постраждали й припарковані у дворі автомобілі, повідомляла Вінницька ОВА.

Після завершення аварійно-рятувальних робіт кількість постраждалих становила семеро людей, двох із них госпіталізували. Загиблих під завалами не виявили.

👉 Також нагадаємо, що на Донеччині розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб. Відтепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад.

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