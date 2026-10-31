ЄС і Канада домовилися посилювати тиск на росію та підтримувати Україну

Європейський Союз і Канада продовжать всебічну допомогу Україні та посилюватимуть тиск на росію. Вони також домагатимуться відповідальності за злочини, скоєні в Україні та проти неї. Такі зобов’язання закріплені у спільній заяві лідерів ЄС і Канади, оприлюдненій 30 жовтня.

Документ ухвалили за підсумками 21-го саміту ЄС – Канада, який відбувся 29-30 жовтня в Монреалі. У зустрічі взяли участь прем’єр-міністр Канади Марк Карні, президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Сторони підтвердили підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Вони наголосили, що всеосяжний, справедливий і тривалий мир має ґрунтуватися на міжнародному праві, зокрема принципах Статуту ООН.

📢 «Ми й надалі надаватимемо всебічну політичну, фінансову, економічну, енергетичну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу», – зазначено в заяві.

Довгострокове партнерство передбачає підтримку євроатлантичної інтеграції України, інституційних реформ та майбутньої відбудови.

Окремо ЄС і Канада зобов’язалися працювати над негайним і безпечним поверненням військовополонених, утримуваних цивільних та українських дітей, яких незаконно депортували або примусово перемістили. Ці зусилля продовжуватимуть, зокрема, в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Україна залишається серед спільних зовнішньополітичних пріоритетів сторін. У документі також згадані Молдова, Західні Балкани, Індо-Тихоокеанський регіон, Африка, Латинська Америка та Карибський басейн.

Що означає участь Канади в Ukraine Support Loan

У спільній заяві привітали намір Канади долучитися до Ukraine Support Loan – позики ЄС на підтримку України у 2026–2027 роках.

Як пояснив уряд Канади, участь у цьому механізмі дозволить Україні закуповувати військове обладнання в канадських оборонних компаній за кошти Євросоюзу. Це має розширити можливості забезпечення нагальних оборонних потреб України.

Загальний обсяг Ukraine Support Loan становить 90 млрд євро. За даними Єврокомісії, 60 млрд євро передбачені для посилення оборонних спроможностей України та її оборонної промисловості, ще 30 млрд євро – для бюджетної підтримки.

30 жовтня Єврокомісія також запропонувала Раді ЄС погодити виділення решти 45 млрд євро цієї позики на 2027 рік. Подальше рішення мають ухвалити держави-члени Євросоюзу.

Раніше Politico повідомляло, що Брюссель прагне переконати Канаду та Велику Британію збільшити допомогу Україні. За оцінкою, наведеною виданням із посиланням на європейських посадовців і дипломатів, незабезпечені фінансові потреби Києва у 2027 році можуть сягнути приблизно 70 млрд євро. Пошук додаткових ресурсів відбувається на тлі зростання українських потреб та невизначеності щодо подальшої підтримки США.