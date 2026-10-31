На Хмельниччині троє підлітків загинули в ДТП: автомобіль знайшли в річці

На Хмельниччині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинули троє дітей віком 13, 15 і 16 років. Автомобіль, яким вони пересувалися перед зникненням, знайшли в річці на території Кам’янець-Подільського району. Про це йдеться в повідомленні Національної поліції України, оприлюдненому 30 жовтня.

За попередніми даними правоохоронців, аварія сталася того ж дня приблизно о 03:40 у селі Гуменці. Про зникнення підлітків поліції стало відомо пізніше, коли до неї звернувся батько дівчини.

Як розшукували зниклих дітей

Близько 11:00 місцевий житель повідомив правоохоронцям, що його 13-річна донька напередодні ввечері пішла на день народження до друга, але додому не повернулася. Чоловік також розповів про зникнення двох хлопців віком 15 і 16 років. Вони були на тому самому святкуванні.

Поліцейські розпочали пошуки: обстежували територію громади та передали орієнтування всім нарядам. Під час першочергових заходів з’ясували, що незадовго до зникнення підлітки їхали автомобілем «ваз-21099».

Близько 16:00 машину виявили в річці в сусідньому селі. Усередині перебували тіла всіх трьох зниклих дітей. Правоохоронці встановлюють причини аварії та обставини, за яких автомобіль опинився у воді.

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Нагадаємо, 26 жовтня на Тернопільщині сталася смертельна аварія за участю легковика й рейсового автобуса. За даними поліції, на дорозі між Панасівкою Скалатської громади та Малим Ходачковом Великобірківської громади загинула водійка легкового автомобіля. Травмувалися водій автобуса та восьмеро пасажирів, серед яких був неповнолітній.

Раніше в ДТП на трасі Київ – Одеса загинув депутат Харківської міської ради та співзасновник мережі супермаркетів «Класс» Олександр Лобановський. Автомобіль BMW, у якому він перебував, зіткнувся з автокраном поблизу села Тихий Хутір Уманського району Черкащини. За повідомленням поліції Черкаської області, ця аварія сталася 29 вересня й забрала життя двох людей.

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