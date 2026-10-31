ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛПОДІЇ

На Хмельниччині троє підлітків загинули в ДТП: автомобіль знайшли в річці

У Кам’янець-Подільському районі поліцейські розшукували 13-річну дівчину та двох хлопців, які не повернулися зі святкування дня народження. Їхні тіла виявили в автомобілі у водоймі.

Денис Молотов
Денис Молотов
На Хмельниччині троє підлітків загинули в ДТП: автомобіль знайшли в річці 02
Фото: Нацполіція України / ДТП / 31.10.2026

На Хмельниччині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинули троє дітей віком 13, 15 і 16 років. Автомобіль, яким вони пересувалися перед зникненням, знайшли в річці на території Кам’янець-Подільського району. Про це йдеться в повідомленні Національної поліції України, оприлюдненому 30 жовтня.

За попередніми даними правоохоронців, аварія сталася того ж дня приблизно о 03:40 у селі Гуменці. Про зникнення підлітків поліції стало відомо пізніше, коли до неї звернувся батько дівчини.

Як розшукували зниклих дітей

Близько 11:00 місцевий житель повідомив правоохоронцям, що його 13-річна донька напередодні ввечері пішла на день народження до друга, але додому не повернулася. Чоловік також розповів про зникнення двох хлопців віком 15 і 16 років. Вони були на тому самому святкуванні.

Поліцейські розпочали пошуки: обстежували територію громади та передали орієнтування всім нарядам. Під час першочергових заходів з’ясували, що незадовго до зникнення підлітки їхали автомобілем «ваз-21099».

Близько 16:00 машину виявили в річці в сусідньому селі. Усередині перебували тіла всіх трьох зниклих дітей. Правоохоронці встановлюють причини аварії та обставини, за яких автомобіль опинився у воді.

Нагадаємо, 26 жовтня на Тернопільщині сталася смертельна аварія за участю легковика й рейсового автобуса. За даними поліції, на дорозі між Панасівкою Скалатської громади та Малим Ходачковом Великобірківської громади загинула водійка легкового автомобіля. Травмувалися водій автобуса та восьмеро пасажирів, серед яких був неповнолітній.

Раніше в ДТП на трасі Київ – Одеса загинув депутат Харківської міської ради та співзасновник мережі супермаркетів «Класс» Олександр Лобановський. Автомобіль BMW, у якому він перебував, зіткнувся з автокраном поблизу села Тихий Хутір Уманського району Черкащини. За повідомленням поліції Черкаської області, ця аварія сталася 29 вересня й забрала життя двох людей.

👉 Також нагадаємо, що у липні на півдні України сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода з великою кількістю жертв.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Повідомлено про підозру очільнику окупаційної «служби автодоріг лнр»

КРИМІНАЛ

CAS зобов’язав повернути російські збірні на чемпіонати світу з хокею

СПОРТ

На Буковині затримали п’ятьох посадовців ТЦК у справі про катування, викрадення та хабарництво

ВАЖЛИВО

People назвав найсексуальнішого чоловіка 2026 року

СУСПІЛЬСТВО

Фейк: Російський турист «вигнав погромників із паризького бутика Louis Vuitton, де купував собі сумку», — RTL

СТОПФЕЙК

Удар по центру Чернігова: загинули дві 15-річні дівчини, постраждали 23 людини

ВАЖЛИВО

Лубінець дістався окупованих Олешок: для виїзду жителів підготували 25 автобусів

ВАЖЛИВО

Рубіо пояснив послаблення санкцій проти росії

ВАЖЛИВО

У Сербії почалися дострокові вибори: Вучич змагається за владу зі студентським рухом

ВАЖЛИВО

Удари по Донеччині: у Краматорській громаді та Слов’янську є загиблі

ВІЙНА

лавров планує поїздку до США на зустріч міністрів G20

ПОЛІТИКА

росія вдарила по залізничному вокзалу в Дніпрі: 13 загиблих, серед поранених – дитина

ВАЖЛИВО

Субсидія на оренду житла для ВПО: хто має право, скільки платять та як оформити

ВПО

«Карпатська зміна»: Луганщина планує щомісяця направляти на відновлення 100 дітей

ЛУГАНЩИНА

Київ без світла: скільки часу столиця зможе залишатися з водою під час тривалого блекауту

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип