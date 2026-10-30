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Керівниці станції Вознесенівка на Луганщині повідомили про підозру

За даними СБУ, посадовиця забезпечувала рух російських військових ешелонів через окуповану Луганщину та організовувала укриття вагонів із військовими вантажами й пальним.

Денис Молотов
Денис Молотов
Керівниці станції Вознесенівка на Луганщині повідомили про підозру 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 30.10.2026

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру жінці, яка очолює залізничну станцію Вознесенівка на тимчасово окупованій території Луганської області. Їй інкримінують пособництво державі-агресору через організацію роботи станції в інтересах російських військ. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За матеріалами слідства, до 2014 року фігурантка працювала на цьому ж об’єкті «Укрзалізниці» на рядовій посаді. У 2024 році окупаційна адміністрація призначила її виконувачкою обов’язків начальника станції, для якої загарбники продовжують використовувати стару назву – «красна могила».

Об’єкт включили до так званої «луганської філії» незаконного підприємства «залізниці новоросії». Саме його керівництву, як встановили правоохоронці, підозрювана звітувала про виконану роботу.

Як станцію використовують для забезпечення окупаційних військ

За даними СБУ, Вознесенівка є одним із ключових залізничних вузлів між ростовською областю рф та окупованою Луганщиною. Через станцію проходить основний потік військових ешелонів із території держави-агресора в напрямку Луганська, а звідти – на східні та південні ділянки фронту.

Керівниці станції Вознесенівка на Луганщині повідомили про підозру
Служба безпеки України / СБУ / 30.10.2026

Цим маршрутом російські війська отримують важку техніку, боєприпаси та пально-мастильні матеріали. Крім постачання військових вантажів, окупанти використовують залізничну лінію для вивезення до рф українського вугілля, металобрухту та іншої сировини.

Слідство встановило, що підозрювана організовувала безперебійну роботу станції для потреб збройних формувань рф. Зокрема, йдеться про приймання, пропуск і рух військових ешелонів, а також забезпечення охорони залізничної інфраструктури.

Також під час загрози повітряних ударів Сил оборони України, за версією слідства, жінка організовувала укриття на станційних коліях вагонів, у яких перебували військові вантажі та пальне.

Роботу вона узгоджувала з російськими військовими комендатурами й підрозділами, що супроводжували ешелони. У СБУ вважають, що таким чином фігурантка сприяла забезпеченню окупаційних військ, які ведуть бойові дії проти України.

⚖️ Дії підозрюваної кваліфікували за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору. Покарання за цією статтею передбачає від 10 до 12 років позбавлення волі. Також суд може заборонити обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Конфіскація майна передбачена як можливе додаткове покарання. Відповідні положення наведені в офіційному тексті закону.

Оперативні та слідчі заходи проводять співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Управлінням СБУ в Закарпатській області. Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру в колабораційній діяльності колишньому правоохоронцю, який очолив окупаційну «службу автомобільних доріг лнр».

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.
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