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Вчительська тисяча: Уряд пообіцяв доплати вчителям

Денис Молотов
Денис Молотов
Вчительська тисяча: Уряд пообіцяв доплати вчителям

Уряд ухвалив рішення про введення щомісячної доплати – «вчительської доплати». Так, до заробітної плати педагогів буде здійснюватись дотації у розмірі 1000 гривень. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram у п’ятницю, 8 листопада.

📢 «Сьогодні на виконання доручення президента України ухвалюємо важливе рішення на підтримку наших педагогів. З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну “вчительську доплату” до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень “на руки”», – зазначив він.

За словами Шмигаля, з 1 вересня 2025 року ці доплати будуть збільшені до 2000 гривень “на руки” кожному вчителю.

☝️ Нагадаємо, нещодавно Уряд змінив порядок зарахування стажу для педагогів, які працюють за кордоном.

📌 Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підкреслив, що в Україні зараз спостерігається гостра нестача вчителів, яку можна вирішити, залучаючи педагогів з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

📌 Також раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді 11 жовтня висловив занепокоєння щодо значної кількості учнів старших класів, які залишають Україну. Зокрема, він звернув увагу на те, що в 10-11 класах чимало дітей, особливо хлопців, вирушають за кордон.

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