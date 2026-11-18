Рада Безпеки ООН у понеділок, 23 листопада, проведе засідання високого рівня, присвячене російській війні проти України. Головуватиме на ньому президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Про це «Укрінформу» повідомили в секретаріаті Ради Безпеки ООН.

Початок засідання запланований на 10:00 за часом Нью-Йорка – 17:00 за Києвом. Участь латвійського президента як головуючого пов’язана з тим, що саме Латвія очолює Радбез у листопаді.

Країна вперше обрана непостійним членом Ради Безпеки на 2026–2027 роки. Серед пріоритетів своєї роботи вона визначила досягнення справедливого й тривалого миру в Україні, протидію російській дезінформації та забезпечення відповідальності за скоєні злочини. Про це йдеться на офіційному сайті МЗС Латвії.

Попереднє засідання Радбезу щодо російської війни проти України відбулося 9 листопада на тлі атак на цивільне населення та критичну інфраструктуру.

Виступаючи тоді перед членами Ради Безпеки, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже закликала до негайного припинення вогню та наголосила, що тривалий мир на європейському континенті неможливий без повноцінної участі Європи. Текст її виступу оприлюднило латвійське зовнішньополітичне відомство.

👉 Також нагадаємо, що європейські держави прагнуть посилити свою участь у переговорах щодо завершення війни росії проти України. Водночас їх непокоїть намір Вашингтона обговорювати з москвою ширшу систему безпеки континенту, перегляду якої кремль домагається роками.