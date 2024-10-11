П’ятниця, 11 Жовтня, 2024
24.2 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИОСВІТАБагато учнів 10-11 класів залишають Україну – Лісовий
ОСВІТА

Багато учнів 10-11 класів залишають Україну – Лісовий

Денис Молотов
Денис Молотов
Багато учнів 10-11 класів залишають Україну – Лісовий

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді 11 жовтня висловив занепокоєння щодо значної кількості учнів старших класів, які залишають Україну. Зокрема, він звернув увагу на те, що в 10-11 класах чимало дітей, особливо хлопців, вирушають за кордон. Пряму трансляцію із зали Верховної Ради проводив нардеп Олексій Гончаренко.

📢 «Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами», — наголосив Лісовий.

Міністр підкреслив, що найголовніше, що може запропонувати Міністерство освіти, — це якісна професійна, передвища та вища освіта. Це повинно мотивувати молодь залишатися в країні.

Оксен Лісовий також зазначив, що західна освіта часто перебільшується. Ті університети, куди прямують українські школярі, не завжди є кращими за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.

Варто нагадати, що раніше в інтернеті поширювали фальшивий лист від Міністерства освіти і науки України, в якому йшлося про збір даних учнів для реєстру призовників.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що З жовтня 2024 року уряд розпочав забезпечувати всіх учнів початкових класів безоплатним одноразовим харчуванням. Про це поінформувало Міністерство освіти України.

Згідно з офіційними даними, на цей проєкт у державному бюджеті передбачено 2 мільярди гривень. Кошти, за ініціативою президента України, буде передано місцевим громадам у вигляді субвенції.

Попередня стаття
НБУ подав до Ради законопроєкт про перейменування монет
Наступна стаття
Судитимуть народного депутата Дубінського за держзраду
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

У Казахстані зі складу акціонерів вийшла «московська біржа»

ЕКОНОМІКА

З шести музеїв п’ятьох деокупованих областей України рф викрадено майже 35 тис. експонатів

ПОДІЇ

Надів на голову каструлю: ДСНС врятували дитину на Волині

ПОДІЇ

Судитимуть народного депутата Дубінського за держзраду

КРИМІНАЛ

НБУ подав до Ради законопроєкт про перейменування монет

ЕКОНОМІКА

Удар по Одесі балістикою: росіяни вбили чотирьох людей – ОВА

ВАЖЛИВО

Генштаб: 169 боїв за добу, понад чверть – на Покровському та Курахівському напрямках

ПОДІЇ

На фронті відбулося 114 боєзіткнень: найгарячіше на Лиманському, Курахівському та Покровському напрямках – Генштаб

ПОДІЇ

Не підживлюйте ілюзії та апетити агресора: у МЗС відреагували на маніпулятивні статті іноземних ЗМІ про нібито готовність України до поступок рф

ПОДІЇ

Політолог про перенесення “Рамштайну”: не критично для  України, можливість краще підготуватися

ПОДІЇ
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ