Багато учнів 10-11 класів залишають Україну – Лісовий

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді 11 жовтня висловив занепокоєння щодо значної кількості учнів старших класів, які залишають Україну. Зокрема, він звернув увагу на те, що в 10-11 класах чимало дітей, особливо хлопців, вирушають за кордон. Пряму трансляцію із зали Верховної Ради проводив нардеп Олексій Гончаренко.

📢 «Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами», — наголосив Лісовий.

Міністр підкреслив, що найголовніше, що може запропонувати Міністерство освіти, — це якісна професійна, передвища та вища освіта. Це повинно мотивувати молодь залишатися в країні.

Оксен Лісовий також зазначив, що західна освіта часто перебільшується. Ті університети, куди прямують українські школярі, не завжди є кращими за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.

Варто нагадати, що раніше в інтернеті поширювали фальшивий лист від Міністерства освіти і науки України, в якому йшлося про збір даних учнів для реєстру призовників.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що З жовтня 2024 року уряд розпочав забезпечувати всіх учнів початкових класів безоплатним одноразовим харчуванням. Про це поінформувало Міністерство освіти України.

Згідно з офіційними даними, на цей проєкт у державному бюджеті передбачено 2 мільярди гривень. Кошти, за ініціативою президента України, буде передано місцевим громадам у вигляді субвенції.