Японія та Південна Корея вранці 17 листопада підняли винищувачі після виявлення військових літаків, які наблизилися до їхніх територій. Обставини двох інцидентів відрізняються: японська сторона заявила про порушення повітряного кордону, тоді як південнокорейська – лише про вхід у зону розпізнавання протиповітряної оборони.

За офіційним повідомленням Міністерства оборони Японії, два літаки, ймовірно російські, по черзі увійшли в повітряний простір над територіальними водами на північний захід від острова Окіносіма в префектурі Фукуока.

Перший літак перебував там приблизно з 04:07 до 04:10 за місцевим часом, другий – із 04:09 до 04:12. Таким чином, кожен із них порушував повітряний простір близько трьох хвилин.

Для реагування Японія підняла винищувачі Західного авіаційного командування Повітряних сил самооборони. Військові передали літакам попередження та здійснили інші заходи, подробиць яких відомство не розкрило.

Після проходження Цусімської протоки літаки пролетіли між японським островом Йонагуні та Тайванем і вийшли до Тихого океану.

Токіо також висловив москві рішучий протест, повідомляє The Japan Times. При цьому японське оборонне відомство визначає російську належність літаків як імовірну.

У Південній Кореї порушення повітряного кордону не зафіксували

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, кілька російських військових літаків на світанку 17 листопада увійшли до зони розпізнавання ППО – KADIZ – над Японським морем, яке в Кореї називають Східним.

Як повідомляє Yonhap, військові виявили літаки ще до їхнього входу в цю зону. У відповідь залучили винищувачі та вжили тактичних заходів на випадок непередбачених ситуацій.

Згодом російська авіація залишила район. Порушення суверенного повітряного простору Південної Кореї не було. За уточненням військових, ішлося про менш ніж десять літаків; точну кількість і типи не оприлюднили.

Зона розпізнавання ППО виходить за межі державного повітряного простору та призначена для завчасного виявлення й ідентифікації літаків. Тому вхід до неї сам по собі не означає порушення повітряного кордону, пояснює Stars and Stripes.

Раніше у відносинах Японії та росії виникла суперечка через активи Japan Tobacco. Компанія підтвердила, що указом від 5 листопада чотири її виробничі підприємства у рф передали під тимчасове управління. У подальшому повідомленні від 9 листопада група уточнила, що аналогічний режим поширили ще на три структури – відтак він охопив усі її компанії в росії.

👉 Нагадаємо, що у ніч проти 17 листопада «Кримський міст» через Керченську протоку вдруге поспіль зазнав атаки. Після вибухів російська влада зупинила рух автомобілів і поїздів, а моніторингові канали повідомили про падіння у воду однієї з арок та частини дорожнього полотна.