Вашингтон розкритикував військові навчання Китаю біля Тайваню

Ілюстративне фото з відкритих джерел: United States Department of State

Державний департамент США у четвер, 1 січня, заявив, що навчання Китаю біля Тайваню безпідставно підвищують напруженість у регіоні. США закликали Пекін припинити військовий тиск. Про це йдеться у заяві головного заступника речника Держдепартаменту США Томаса Піготта.

📢 «Військові дії та риторика Китаю щодо Тайваню та інших країн регіону безпідставно посилюють напруженість. Ми закликаємо Пекін проявити стриманість, припинити військовий тиск на Тайвань і натомість розпочати конструктивний діалог», — зазначив Піготт.

Він також наголосив, що Сполучені Штати послідовно виступають за мир у Тайванській протоці та проти застосування сили для односторонньої зміни статус-кво.

Нагадаємо, 29 грудня речник командування Народно-визвольної армії Китаю, полковник Ши І, повідомив про початок масштабних військових навчань «Місія правосуддя 2025» навколо Тайваню. За його словами, маневри стали «суворим попередженням сепаратистським силам», які виступають за незалежність острова.

У межах навчань були уведені в експлуатацію підрозділи сухопутних військ, флоту, авіації та ракетних військ. Пекін здійснив пуски ракет, розгорнув десятки винищувачів, військових кораблів і суден берегової охорони, заявивши, що маневри імітували блокаду ключових тайванських портів.

Тайбей зі свого боку засудив навчання, назвавши їх загрозою регіональній безпеці та відвертою провокацією.

👉 Також нагадаємо, що санкції Китаю проти США були офіційно оголошені Міністерством закордонних справ КНР у п’ятницю, 26 грудня. Це відбулось, як зазначається, у відповідь на постачання американського озброєння Тайваню.

