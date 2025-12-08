В ЗСУ відреагували на російську атаку Печенізької греблі

На випадок ураження та руйнування Печенізької дамби в Харківській області російськими окупаційними військами, українські Сили оборони розробили резервні логістичні маршрути та готові оперативно відновити переправу в максимально стислі терміни. Про це повідомляє 16-й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ.

Військові уточнили, що Печенізька дамба вже тривалий час піддається систематичним атакам. Зокрема, росія застосовувала іранські ударні дрони типу «Shahed», керовані авіабомби, ракети різних типів, безпілотники типу «Молнія» та FPV-дрони.

За останні кілька днів зафіксовано кілька спроб ураження об’єкта. Позавчора ракета влучила у дачний масив поруч із дамбою, зруйнувавши понад десять будинків.

Українська сторона завчасно оцінює потенційні ризики та готова до критичних пошкоджень дамби. Розроблені запасні маршрути руху вже використовувалися раніше і забезпечують повну логістичну підтримку, навіть у разі тимчасової втрати можливості пересування через дамбу.

Крім того, підрозділи ЗСУ накопичили достатні запаси матеріально-технічних засобів для забезпечення бойових операцій. У разі необхідності Сили оборони можуть відновити переправу максимально швидко, задіявши інженерні засоби та спеціалістів, які діють за напрацьованими схемами.

Важливо, що Печенізька дамба є критично важливим об’єктом! Він гарантує водопостачання, стабільність екосистеми та безпеку десятків населених пунктів Харківської області.

📢 «Спроби знищення дамби не мають жодного військового виправдання та удари по ній є невибірковим нападом на цивільний об’єкт, що прямо заборонено ст. 52 Додаткового протоколу І. Удар російських військ по Печенізькій дамбі є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і кваліфікується як воєнний злочин», – наголосили військові.

ℹ️ Відповідно до ст. 56 Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій 1977 року заборонено атаки на споруди, що містять небезпечні сили, зокрема греблі, дамби та атомні електростанції. Такі дії можуть призвести до значних втрат серед цивільного населення, масштабного затоплення або гуманітарної катастрофи.

У повідомленні також наголошується, що удари по дамбі не мають законної військової необхідності. Це є невибірковим нападом на цивільний об’єкт, що загрожує життю тисяч цивільних, може спричинити масштабне затоплення та переслідує мету тероризування населення, що заборонено ст. 51 (2) Протоколу І.

ℹ️ Печенізьке водосховище займає площу 86,2 кв. км, має довжину 65 км, ширину від 300 до 3000 метрів та глибину від 4,5 до 20 м. Площа його водозбірного басейну складає 8400 кв. км. Назву отримало від сусіднього селища Печеніги, розташованого за 60 км від Харкова.

👉 Нагадаємо, російська армія вже завдала удару по греблі Печенізького водосховища, через що тимчасово зупинено рух у Печенізькій громаді.