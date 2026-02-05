В Угорщині росіяни почали будувати блок АЕС Пакш-2

В Угорщині розпочалося будівництво атомної електростанції Пакш-2. Про це у четвер, 5 лютого, повідомила російська державна корпорація «росатом», яка є виконавцем проєкту.

📢 «Початок заливки “першого бетону” у фундамент корпусу реактора знаменує перехід об’єкта в статус “атомної електростанції, що будується” за стандартами МАГАТЕ», – йдеться у заяві компанії.

☝️ У Росатомі зазначили, що АЕС Пакш-2 стане першою на території Європейського Союзу атомною станцією, збудованою з використанням російських реакторів ВВЕР-1200 покоління III+.

Проєкт Пакш-2 реалізується як розширення чинної атомної електростанції Пакш і передбачає спорудження двох нових енергоблоків. Будівництво фінансується, зокрема, за рахунок російського кредиту в розмірі 10 млрд євро, а ще 2,5 млрд євро планується виділити з державного бюджету Угорщини.

Нагадаємо, у 2023 році Європейський Союз дозволив «росатому» будівництво АЕС в Угорщині. Згодом угорська влада погодила з російською стороною графік реалізації проєкту Пакш-2.

У листопаді 2025 року США дозволили Угорщині здійснювати розрахунки через банки рф для реалізації цього проєкту. Попередньо було виключено будівництво енергоблоків АЕС Пакш-2 із санкційного списку.