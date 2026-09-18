В США перевірять зв’язки Трампа-молодшого російським бізнесменом

Фінансування післявесільних святкувань Дональда Трампа-молодшого російським бізнесменом Умаром Кремльовим стало предметом розслідування демократів у Палаті представників США. Представники опозиції вимагають пояснень щодо зв’язків сина американського президента з людиною, яку пов’язують з оточенням володимира путіна.

У The Guardian звертають увагу на політичне значення цієї історії: питання викликають не лише витрати на вечірку, а й близькість Кремльова до впливової родини.

Умар Кремльов очолює Міжнародну боксерську асоціацію. Журналісти пов’язують його з політичним і бізнесовим оточенням російського диктатора. Незадовго до святкувань він супроводжував путіна під час поїздки до Китаю, про що повідомляли медіа.

За даними журналістського розслідування ProPublica, Кремльов оплатив частину заходів після весілля Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон. Йдеться про два вечори святкувань, зокрема оренду приватного острова для молодят і гостей та феєрверки.

Участь російського бізнесмена у фінансуванні заходів підтвердила й сама Беттіна. Водночас подружжя наполягає, що допомога була особистим подарунком від друга і не мала політичного підтексту.

Яких пояснень вимагають у Палаті представників

Перевірку ініціювали демократи Комітету Палати представників із нагляду та урядової реформи. Найвищий за посадою представник демократів у комітеті Роберт Гарсія направив листи Трампу-молодшому та Білому дому. Про початок розслідування повідомляється на офіційному сайті демократів комітету.

Законодавці, які паралельно вивчають можливе збагачення президентської родини завдяки її близькості до влади, заявили про «серйозні питання щодо національної безпеки та корупції у державному управлінні».

Гарсія вимагає зберегти документи, записи й листування, пов’язані з відносинами Трампа-молодшого та Кремльова. Запит стосується також можливих контактів із Білим домом щодо фінансування святкувань або участі в них.

Дональд Трамп зі свого боку заявив, що не знає Кремльова й ніколи про нього не чув. Президент також заперечив, що російський бізнесмен оплачував саме весільну церемонію, відокремивши її від подальших святкувань. Його позицію навело Axios.

Історія вже стала предметом парламентської перевірки з боку демократів. Її подальші політичні наслідки залежатимуть від отриманих документів і пояснень. Сам факт початку розслідування ще не встановлює корупційного правопорушення чи порушення національної безпеки.