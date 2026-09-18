ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

В США перевірять зв’язки Трампа-молодшого російським бізнесменом

Денис Молотов
Денис Молотов
В США перевірять зв’язки Трампа-молодшого російським бізнесменом
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Donald Trump Jr.

Фінансування післявесільних святкувань Дональда Трампа-молодшого російським бізнесменом Умаром Кремльовим стало предметом розслідування демократів у Палаті представників США. Представники опозиції вимагають пояснень щодо зв’язків сина американського президента з людиною, яку пов’язують з оточенням володимира путіна.

У The Guardian звертають увагу на політичне значення цієї історії: питання викликають не лише витрати на вечірку, а й близькість Кремльова до впливової родини.

Умар Кремльов очолює Міжнародну боксерську асоціацію. Журналісти пов’язують його з політичним і бізнесовим оточенням російського диктатора. Незадовго до святкувань він супроводжував путіна під час поїздки до Китаю, про що повідомляли медіа.

За даними журналістського розслідування ProPublica, Кремльов оплатив частину заходів після весілля Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон. Йдеться про два вечори святкувань, зокрема оренду приватного острова для молодят і гостей та феєрверки.

Участь російського бізнесмена у фінансуванні заходів підтвердила й сама Беттіна. Водночас подружжя наполягає, що допомога була особистим подарунком від друга і не мала політичного підтексту.

Яких пояснень вимагають у Палаті представників

Перевірку ініціювали демократи Комітету Палати представників із нагляду та урядової реформи. Найвищий за посадою представник демократів у комітеті Роберт Гарсія направив листи Трампу-молодшому та Білому дому. Про початок розслідування повідомляється на офіційному сайті демократів комітету.

Законодавці, які паралельно вивчають можливе збагачення президентської родини завдяки її близькості до влади, заявили про «серйозні питання щодо національної безпеки та корупції у державному управлінні».

Гарсія вимагає зберегти документи, записи й листування, пов’язані з відносинами Трампа-молодшого та Кремльова. Запит стосується також можливих контактів із Білим домом щодо фінансування святкувань або участі в них.

Дональд Трамп зі свого боку заявив, що не знає Кремльова й ніколи про нього не чув. Президент також заперечив, що російський бізнесмен оплачував саме весільну церемонію, відокремивши її від подальших святкувань. Його позицію навело Axios.

Історія вже стала предметом парламентської перевірки з боку демократів. Її подальші політичні наслідки залежатимуть від отриманих документів і пояснень. Сам факт початку розслідування ще не встановлює корупційного правопорушення чи порушення національної безпеки.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Кравченко заявив про підписання підозри Кривоносу

ВАЖЛИВО

Ідеальний пікнік: беремо стаканчики для десертів

ВСІ НОВИНИ

Нічна атака на Київ 17 вересня: постраждали 20 людей

ВАЖЛИВО

Новий удар по Запоріжсталі: чотири ракети, є поранені

ВІЙНА

Зеленський відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора

ВАЖЛИВО

Без грошей в лікарні: чому військові не можуть отримати виплати за поранення?

ПОДІЇ

США планують продати Ізраїлю тисячі важких авіабомб

ПОДІЇ

рф вдарила авіабомбами по Сумах 16 вересня: є жертви

ВАЖЛИВО

Звільнення Кравченка: подання надійшло до Ради

ВАЖЛИВО

В Україні визначили правила роботи залізниці під час повітряної загрози: коли слідувати на посадку, а коли – в укриття

ПОДІЇ

Ситуація на фронті: Генштаб повідомив про 237 зіткнень

ВІЙНА

Таїсія Онофрійчук здобула три золота на Гран-прі з художньої гімнастики в Чехії

СПОРТ

Після удару по залізниці на Миколаївщині автобусами перевезли понад 650 пасажирів

ВІЙНА

Корови, кізяки і Європарламент: як екскурсію Лєри Мандзюк перетворили на «представництво України»

ЕКСКЛЮЗИВ

Вучич прибув до України на саміт Карпатської інтеграційної ініціативи

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип