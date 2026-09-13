Перевірка військ Білорусі: Лукашенко готується до заворушень

Перевірка військ Білорусі спрямована на підготовку силовиків до можливих заворушень усередині країни. Таку оцінку 13 вересня оприлюднила Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Йдеться про перевірку внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ. Серед оголошених завдань — забезпечення громадського порядку в умовах дестабілізації ситуації.

За оцінкою української розвідки, білоруська влада використовує пояснення про зовнішні загрози для підготовки до протидії власним громадянам.

📢 «Режим Лукашенка, який роками виправдовує свою слухняність кремлю зовнішньою загрозою, нарешті визнав, кого боїться найбільше. Не НАТО, не сусідню Україну і навіть не росію, а власних громадян», — зазначили у повідомленні.

Які завдання поставили перед внутрішніми військами

Про початок перевірки повідомили 2 вересня. Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович передав відповідне розпорядження міністру внутрішніх справ Івану Кубракову. Документ стосувався сьомої окремої спеціальної міліцейської бригади внутрішніх військ МВС у Вітебську, повідомляє «Позірк».

За словами Вольфовича, під час перевірки мали оцінити бойову та мобілізаційну готовність підрозділу. Зокрема, йшлося про його доукомплектування до штатів воєнного часу.

Окремим завданням він назвав перевірку того, як внутрішні війська враховують досвід війни росії проти України та інших сучасних конфліктів. Умови проведення заходів мали максимально наблизити до бойових.

Водночас Вольфович визначив основним призначенням внутрішніх військ підтримання громадського порядку в разі дестабілізації обстановки в країні.

У СЗРУ пов’язують ці формулювання з підготовкою до придушення внутрішніх заворушень. У відомстві також повідомили про опрацювання білоруськими силовиками нестандартних методів протидії гібридним загрозам і заходів підтримання порядку.

Перевірки армії та інших силових структур

Перевірці внутрішніх військ передували заходи у Збройних силах Білорусі. Ще 24 серпня Вольфович передав міністру оборони Віктору Хреніну розпорядження щодо приведення у повну бойову готовність 51-ї артилерійської бригади. Вона дислокується в Осиповичах Могильовської області.

Тоді ж посадовець повідомив про доручення Олександра Лукашенка перевірити інші силові структури, зокрема МВС.

Внутрішні війська Білорусі брали участь у придушенні масових протестів 2020 року. Їх також залучали до розгонів вуличних акцій у попередні роки.

👉 Також нагадаємо, що попри регулярні заяви про можливе втягнення білорусі у війну проти України, наразі такий сценарій виглядає малоймовірним. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається балансувати між тиском кремля та страхом внутрішньої дестабілізації у власній країні.